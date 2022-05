No solo fumar hace daño, también el humo, pese a que sigue sin haber suficiente percepción de ello. De hecho, “de los ocho millones de personas que mueren al año por tabaco, un millón no se ha encendido nunca un cigarrillo”, ha afirmado hoy Sebastián del Busto, coordinador de Prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El tabaco mata cada año a más de 50.000 personas en España, un país donde el 22% de la población sigue siendo fumadora. Y pese a que el 78% no fuma, “el 95% de las terrazas tiene niveles de nicotina perjudiciales para la salud”, ha denunciado Del Busto, que incide en que la preocupación principal son los menores. Y es que los menores que están expuestos al humo de tabaco multiplican su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y padecen un 50% más de infecciones de oído, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más crisis asmáticas.

Solo la mitad de las CCAA tienen regulaciones sobre espacios sin humo. De hecho, “el 80% de los menores está expuesto al humo del tabaco y de esa exposición el 43% se produce en espacios públicos abiertos”, denuncia el experto.

“El humo del tabaco no se esfuma y sigue haciendo daño”, ha insistido Del Busto, que detalla que “una colilla mal apagada continúa desprendiendo el 14% de sus sustancias químicas”.

Por todo ello, la AECC reclama una ampliación de la Ley Antitabaco, para impulsar los espacios libres de humo en terrazas, piscinas, playas o espacios deportivos.

En la asociación no entienden que “las universidades no sean un espacio protegido”. “Según la ley de 2010, no lo son porque se les considera adultos, y esto es un ‘gap’ importante. La norma se centró en espacios cerrados, y los pequeños elementos que se dejaron a la interpretación quedaron tan indefinidos que se generaron los problemas actuales”, ha comentado Ana Fernández Marcos, directora de incidencia política de la AECC.

En este sentido, han destacado la importancia del ‘Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, 2021-2025′, cuyo borrador fue enviado a sociedades científicas y CCAA el pasado mes de diciembre.

A su vez, Fernández ha criticado que no se está cumpliendo la vigilancia de si el tabaco lo compra o no un menor, ya que “el 9% de los menores de entre 14 y 18 años fuma todos los días” y que “la edad media para empezar a fumar es a los 14″, lo que supone un gran peligro, ya que esta adicción se consolida en solo seis meses.