¿Por qué dejar de fumar es crucial tras el diagnóstico de cáncer de pulmón?

Dejar de fumar hace más que detener el daño a los pulmones. Un ex fumador tiene hasta cuatro veces más células sanas que una persona que sigue con esta adicción que causa una de cada cinco muertes por cáncer en Europa se deben al tabaco, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Ahora bien, aunque sea tarde lo importante es dejarlo. Así, los pacientes con cáncer de pulmón que dejan de fumar después del diagnóstico tienen una mejora del 29 por ciento en su supervivencia general en comparación con los pacientes que continúan fumando después del diagnóstico, según un estudio publicado hoy en el “Journal of Thoracic Oncology”, la revista oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón.

Investigadores dirigidos por el Dr. Saverio Caini, del Instituto para la Investigación, la Prevención y la Red Clínica del Cáncer en Florencia (Italia), resumieron la evidencia científica actual sobre si dejar de fumar en el momento del diagnóstico o alrededor del mismo tiene un efecto beneficioso en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón.

El Dr. Caini y su equipo realizaron un meta-análisis de investigaciones publicadas sobre el abandono del hábito de fumar después del diagnóstico de cáncer de pulmón y encontraron 21 artículos que cubrían a más de 10.000 pacientes, publicados antes de octubre de 2021.

Los investigadores encontraron que dejar de fumar después del diagnóstico se asoció significativamente con una mejor supervivencia general tanto en pacientes con cáncer de pulmón con células no pequeñas (no microcítico) como con pequeñas (que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, incluye un 85-90% del total de tumores malignos de pulmón) o del tipo histológico no especificado.

“Nuestro estudio sugiere que los médicos deben educar a los pacientes con cáncer de pulmón sobre los beneficios de dejar de fumar incluso después del diagnóstico y brindarles el apoyo necesario para dejar de fumar”, dijo el Dr. Caini.

Dejar de fumar puede desempeñar un papel positivo en la supervivencia del cáncer de pulmón porque el humo del tabaco promueve el crecimiento, la progresión y la diseminación del tumor; disminuye la eficacia y la tolerancia a la radiación y la terapia sistémica, y aumenta el riesgo de complicaciones posoperatorias y segundos cánceres primarios, según el estudio.

“El metanálisis tiene implicaciones más allá de la práctica clínica”, dijo el Dr. Caini. “Dado que los programas de detección de cáncer de pulmón se enfocarían principalmente en los fumadores empedernidos, la detección podría servir como un momento de aprendizaje para ayudar a los participantes a dejar de fumar mediante la integración de un programa estructurado para dejar de fumar en las actividades de detección”, añade.