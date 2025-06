Ana Pastor Julián: garante de la cohesión y de la calidad del SNS

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria antes que política, Ana Pastor Julián conoce al dedillo los entresijos de la sanidad española, pues lideró con gran acierto el Ministerio de Sanidad y Consumo entre los años 2002 y 2004, siendo capaz de culminar el proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas y garantizar la cohesión y la calidad del sistema sanitario en nuestro país, respondiendo con destreza a las necesidades de todos los profesionales del sector. Por ello, A TU SALUD le ha otorgado el Premio Especial por su labor al frente de la Sanidad española durante su etapa como ministra.

«Aquel cargo supuso una gran responsabilidad, un reto apasionante y como médica, un orgullo y uno de los mayores honores que uno puede tener. Ahora, es un gran honor recibir el prestigioso reconocimiento de A TU SALUD. Mi agradecimiento más sincero, en mi nombre, y el de todo un equipo de profesionales que me acompañaron a lo largo de toda esa etapa. Soy una servidora pública y he dedicado muchos años de mi trayectoria profesional a la sanidad, de lo que me siento muy honrada, y aún más, el poder seguir dedicándome a la defensa de nuestra sanidad y de los sanitarios ahora desde la presidencia de AMA», asegura Ana Pastor Julián.

A principios de los 2000, todas las comunidades autónomas asumieron la gestión sanitaria, de ahí que durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad, Pastor Julián lideró de forma impecable la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se aprobó por unanimidad en las Cortes. «Trabajamos en la consolidación de un modelo sanitario cohesionado, de calidad y sostenible», recuerda. Esta Ley fue clave para evitar que esa descentralización derivara en un sistema fragmentado. Estableció mecanismos de coordinación y cooperación entre el Estado y las CC AA, como el Consejo Interterritorial del SNS con funciones reforzadas. Además, aseguró la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, pues reconoció el derecho de todos los ciudadanos a recibir prestaciones en condiciones de igualdad. Pastor Julián también definió e impulsó la calidad como eje vertebrador, pues la Ley introdujo el concepto de calidad asistencial como obligación del sistema, incluyendo indicadores, evaluación y mejora continua. Para ello creó la Agencia de Calidad del SNS y fomentó la elaboración de guías clínicas, estándares de calidad y sistemas de acreditación. Asimismo, impulsó la formación, investigación y salud pública, mientras que reforzó la cooperación interterritorial al establecer instrumentos de colaboración entre comunidades autónomas en trasplantes, salud pública o grandes prestaciones. «Aquella Ley fue decisiva, ya que había que adaptarse a los retos que tenía la Sanidad española una vez culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, que no eran otros que la sentar las bases vertebradoras de nuestro sistema sanitario: cohesión, calidad y la garantía de una cartera de servicios común para todos los ciudadanos. Y en esa transformación había que tener muy en cuenta a los profesionales. Si no había una participación activa de todos, no caminaríamos en la buena dirección para mejorar el sistema sanitario, como pilar básico de nuestra sociedad del bienestar», asegura.

Otro de los grandes hitos que marcaron el mandato de Pastor Julián al frente de Sanidad fue la aprobación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que resultó ser una norma tan clave como necesaria para el sistema sanitario español estableciendo un marco legal y profesional que garantizó la calidad, la seguridad y la equidad de la atención sanitaria tanto en el ámbito público como en el privado. «La LOPS no solo regula el acceso a las profesiones sanitarias, sino que garantiza que quienes cuidan de la salud de la población lo hagan con preparación, compromiso, responsabilidad y calidad», recuerda.

Y tampoco hay que olvidar la Ley básica reguladora de la autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que constituye una de las leyes fundamentales del ordenamiento sanitario español. «Sus características principales se centran en proteger los derechos de las personas como pacientes dentro del sistema sanitario y coloca a la persona en el centro del proceso asistencial garantizando la dignidad, autonomía e intimidad del paciente», añade.