El origen del coronavirus puede estar en el pangolín, según científicos chinos

Científicos independientes cuestionaron el viernes una investigación que sugirió que el brote de la enfermedad por coronavirus que se propaga desde China podría haber pasado de murciélagos a humanos a través del tráfico ilegal de pangolines.

La Universidad Agrícola del Sur de China, que dijo que había liderado la investigación, aseguró que “el descubrimiento será de gran importancia para la prevención y el control del origen (del nuevo virus)”. La agencia oficial de noticias Xinhua de China informó que la secuencia del genoma de la nueva cepa de coronavirus separada de las pangolinas en el estudio fue 99% idéntica a la de las personas infectadas. Dijo que la investigación había encontrado que los pangolines, los únicos mamíferos escamosos del mundo, son “el huésped intermedio más probable”.

Pero James Wood, jefe del departamento de medicina veterinaria de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, dijo que la investigación estaba lejos de ser sólida. “La evidencia de la posible participación de los pangolines en el brote no ha sido publicada, excepto por un comunicado de prensa de la universidad. Esto no es evidencia científica”, dijo. “Simplemente informar sobre la detección de ARN viral con una similitud de secuencia de más del 99% no es suficiente.

¿Podrían estos resultados haber sido causados ​​por la contaminación de un ambiente altamente infectado?” Los pangolines son uno de los mamíferos más traficados de Asia, a pesar de las leyes que prohíben el comercio, porque su carne se considera un manjar en países como China y sus escamas se usan en la medicina tradicional. Se cree que el brote de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que mató a 636 personas en China continental, comenzó en un mercado en la ciudad de Wuhan que también vendía animales salvajes vivos.

Los expertos en virus piensan que puede haberse originado en murciélagos y luego pasarse a los humanos, posiblemente a través de otra especie. Jonathan Ball, profesor de virología molecular en la Universidad de Nottingham de Gran Bretaña, dijo que si bien la investigación de la Universidad Agrícola del Sur de China fue un desarrollo interesante, aún no estaba claro “si el pangolín en peligro de extinción realmente es el reservorio”.

"Necesitaríamos ver todos los datos genéticos para tener una idea de cuán relacionados están los virus humanos y pangolín, y también comprender qué tan prevalente es este virus en los pangolines y si estos se vendían o no en Wuhan mercados ", dijo. Dirk Pfeiffer, profesor de medicina veterinaria en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, también dijo que la investigación estaba muy lejos de establecer un vínculo entre los pangolines y el nuevo brote de coronavirus en humanos. “Solo se pueden sacar conclusiones más definitivas si se compara la prevalencia (del coronavirus) entre diferentes especies en base a muestras representativas, lo que casi con certeza no es así”, dijo. Reuters