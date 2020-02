¿Pagaría dinero para que una mujer desnuda limpiara su casa?

Rob, el marido de Claire O’ Connor, no se lo podía creer cuando se lo planteó: montar una agencia de limpieza a domicilio... pero ligera de ropa... Así nació Fantasy Clean.

“Limpieza en lencería” (o con atuendo de criada francesa), 75 libras (90 euros la hora), “Limpieza en topless”, 85 libras (101 euros) y “Limpieza desnuda”, 95 libras (115 euros). Estas son las tarifas que oferta Claire en su página de Facebook Fantasy Clean (mientras termina su web definitiva en obras).

O’Connor, de 35 años, está casada con su marido Rob y tienen tres hijos. Claire confiesa que cuando se lo consultó a su marido, él pensó que se trataba de una broma, puesto que ella ya había trabajado en la limpieza de hoteles antes, pero... ¿desnuda? “Está a bordo, está bien con eso; sabe qué tipo de persona soy. Estoy un poco loca y sabe que no tiene que ver con ese tipo de cosas”, explica Claire a Kent Online. Acaba de empezar en esta nueva aventura, pero espera tener pronto muchos clientes habituales, diversificarse y contratar hombres y mujeres indistintamente. Ella sabe que no es la pionera, de hecho en una conversación escuchó de otra mujer que había empezado a hacer lo mismo en Plymouth, y ella quiere centrarse en Kent. “Todavía son las primeras etapas para ponerlo en marcha. Pensé por qué no probar algo diferente. Pensé que alguien lo disfrutaría”, le dijo Claire a un diario local.

Pero O’ Connor quiere dejar claro ante todo de que a pesar de ser “extrovertida y que puede ser un poco incómodo las primeras veces, pero cuanto más conozcas al cliente, más disminuirá”. Y desestima de partida cualquier insinuación en otro sentido distinto al de empresa de limpieza: "Será una limpieza doméstica con un limpiador y un cliente en la casa, obviamente, no saldremos. No habrá diversión, ni toques, ni fotos, ni extras, solo entrar, hacer tu trabajo y salir”.

Seguidores y detractores

En cuanto se ha hecho viral y popular, los usuarios de internet han dejado ver sus opiniones del servicio. Por supuesto divididas: mientras unos opinan que “¿Qué tan bajo irán algunas personas para ganar dinero. Ya no hay nada sagrado o decente en este mundo?” y “creo que la ley debería intervenir y prohibir esta idea desagradable”, por otro lado están los que apoyan que haya pasado “del salario mínimo a más de lo que gana un médico” y, además, “supongo que les dará a los viejos muchachos algo por lo que emocionarse”, dijo otro usuario.