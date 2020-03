Yonquis, ladronas y asesinas: las presas más guapas arrasan en internet

Josh Jeffery, un electricista de 24 años, siempre ha sido aficionado a visitar las páginas que albergan las bases de datos de las fotos que la policía hace cuando fichan a un detenido. Estas “Mughshots”, así se llaman estas imágenes, le dieron la idea de crear un perfil en redes sociales, Twitter en Instagram, con el nombre de Mugshawty’s, y en el que recoge las fotos de mujeres delincuentes detenidas por motivos que van desde la posesión de cannabis, hasta el desorden público y la prostitución. Pero lo que tienen en común aparte de saltarse la ley, es que todas las que aparecen son mujeres bellísimas.

Ahora son las mujeres las que buscan a Jeffery para que publique sus fotos en cuentas con más de 200.000 seguidores, le cuenta a “The New York Post” que “mucha gente me envía sus propias fotos policiales. Probablemente recibo entre 15 y 20 más (mensajes directos) por día de mensajes diferentes”. Y es que está convencido de que mostrar públicamente las imágenes de estas mujeres es útil también para ellas, porque muchas tienen campañas de crowdfunding para sufragar el dinero de la fianza de delitos como posessión y consumo de cannabis, asalto, conducir con sustancias de contrabando, robo, estupro y prostitución, entre otras cosas, algunas de ellas muy graves. “Definitivamente quieren algún tipo de exposición, porque mucho de lo que publico son como presentaciones”.

Por supuesto, las opiniones sobre lo que ofrece Mugshawty’s en sus perfiles son diametralmente opuestas y mientras unos aplauden su iniciativa, otros critican la cosificación de estas mujeres y preguntan por qué no ha hecho lo mismo con fotos de hombres. Recibe solicitudes diarias a este respecto, pero Jeffery asegura que según los estudios de género los seguidores no son tan indulgentes si los mismos crímenes fueran cometidos por hombres: “Siento que las chicas son vistas de manera diferente por muchos de sus crímenes que un hombre”. De momento no gana dinero con esta iniciativa, aunque ha empezado a vender ropa ilustrada en la página web https://mugshawtys.shop/. Si en algún momento fuera rentable, tiene la intención de donar parte de las ganancias a oraganizaciones benéficas que ayudan a las personas atrapadas en el sistema penal.

También las autoridades policiales se han fijado en la cuenta de Mugshawty’s y este electricista cree personalmente que el sistema judicial es “una broma” después de algunas de las acusaciones que ha visto a través de estas mujeres y sus experiencias. Además, asegura que respeta la privacidad y “si hay alguien que no quiere su foto allí, la quito sin hacer preguntas”.