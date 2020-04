Hacer test aleatorios como en un sondeo electoral

La jefa de Área de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, que ha sustituido a Fernando Simón al frente del Comité Técnico de Seguimiento del Covid-19 de Sanidad, anunció ayer que el siguiente objetivo del Gobierno es saber cuántas personas están inmunizadas. «Los datos denotan que la tendencia de nuevos casos se mantiene a la baja», afirmó Sierra, que cuando fue preguntada por el número de casos «ocultos» que no figuran en las estadísticas al no haberse hecho las pruebas, aseguró que hasta la fecha se han «centrado en confirmar casos graves y otros entre el personal sanitario y el esencial. Sabemos que hay muchos más leves no confirmados».

De hecho, «según un estudio, podemos ver que un 15% de la población estaría inmunizada, ya que han podido pasar la enfermedad». En este sentido, con el fin de ver la incidencia en nuestro país, la doctora avanzó que el siguiente objetivo del Gobierno, «ahora que el sistema parece que se está conteniendo en nuevos casos hospitalizados, ver cuánta población tenemos ya inmunizada y cuánta está teniendo enfermedad de forma más leve». Es decir, planificar estudios de seroprevalencia para saber cuántos han pasado ya la enfermedad y así decidir cuáles son luego pasos a seguir. «Estamos preparando ya estos estudios», afirmó sin precisar cómo.

Pues precisamente el cómo fue lo que el médico Antonio Burgueño explicó a LA RAZÓN días atrás. «España sigue necesitando no ir detrás de la pandemia, sino delante con los test poblacionales. Corea y Alemania han hecho estas pruebas y ofrecido el tratamiento adecuado. En cambio, España está dando palos que pueden ser de ciegos. Antes de seguir anunciando más confinamientos tienen que hacer estudios poblacionales. Ver cuántos están afectados entre el personal sanitario, en supermercados... y también entre la población confinada.

Tienen que hacer test poblacionales para saber cuál es el grado de afectación y también hacerlos geográficamente, porque quizá en Almería la situación no es la misma que en Lérida. Para ello no se necesita una gran cantidad de test, sino hacer un diseño de muestro de test en la población similar a los sondeos que se hacen en campañas electorales. Eso es para ahora, no para después. Con 200 muestras por cada 100.000 habitantes cada cinco días sería suficiente».