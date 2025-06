Un influencer estadounidense se ríe de los turistas que visitan España: “No es el Gran Cañón”

No es ningún secreto que España y Estados Unidos son muy diferentes a casi todos los niveles. Desde aspectos estructurales como la sanidad, con la que alucinan las personas llegadas desde el otro lado del Atlántico, hasta el estilo de vida, como destacó otro ciudadano estadounidense: "Aquí la gente no va a trabajar con un café de Starbucks en mano. Se sienta en la cafetería, desayuna tranquilamente y charla. Eso marca la diferencia".

Esto provoca que, al igual que los dos mencionados estadounidenses, muchos se sorprendan al visitar España por primera vez. Cuando conocen las particularidades de nuestro país alucinan e intentan extrapolarlo a lo que habría en Estados Unidos. De estas actitudes ha hecho una parodia Zac Ryan, un creador de contenido estadounidense con más de medio millón de seguidores en TikTok, plataforma donde subió este vídeo titulado de la siguiente manera: "Americanos viajando a Europa por primera vez, edición España".

Así ven los estadounidenses a España

Zac Ryan va paseando por distintos puntos y comentándolos con humor. En primer lugar se coloca en el paseo marítimo de una playa, mientras que suelta lo siguiente en una posición de turista: "Oh, sí, este punto geográfico es genial y todo, pero no es el Gran Cañón". Tras ello, se acerca a una rotonda mediante un carril bici completamente sorprendido: "Espera tengo que sacarme una fotografía en esta rotonda de tres carriles". Alucina con su ingeniería: "¿Cómo funcionan?".

Los estadounidenses, obsesionados con las franquicias

Tras salir de la rotonda y desde el paseo marítimo se giró hacia los edificios: "Escúchame". Tras captar la atención se puso a señalar lo que colocaría en todos ellos, que no es otra cosa que conocidas franquicias norteamericanas. Se decanta por una tienda de surf, una conocida cadena de supermercados y una tienda de pesca. Tras ello, abandona el paseo marítimo y se introduce en el corazón de Alicante, lugar desde el que hace el vídeo.

Se frena en una calle sumamente estrecha, típica de cualquier zona antigua de las ciudades o incluso de pueblos, y se hace una curiosa pregunta: "¿Cómo se supone que tiene mi Ford F-250 Super Duty Platinum que caber en esta calle?". Gira sobre sí mismo con muchas dudas e incluso hace un montaje con el coche atascado en la misma. No solo alucina con la falta de espacio, tampoco entiende que no haya aparcamiento: "¿Y dónde debería aparcarlo si viviera aquí?".

Alucina con las construcciones antiguas

"¡Impresionante! Pusieron el nombre de una ciudad de California a un castillo", expresaba sorprendido. Se refería al Castillo de Santa Bárbara, creyendo que el nombre era por ese motivo. ¡Movimiento audaz!, afirmaba. Tras ello se fue a ver una construcción antigua, que aunque no se distingue a la perfección parece un fuerte. Su reflexión es simplemente surrealista: "Hicieron un gran trabajo haciendo que esto parezca verdaderamente real y viejo".

Cada cosa que veía le sorprendía más. Al ver las casas, vio que algunas tenían balcón, pero no se explicaba los barrotes en las ventanas de la planta baja: "No parece una cárcel, pero hay barras de cárcel". "¡No sabía que el Coliseo estaba aquí! Debe ser una franquicia...", señalaba. Había confundido el Coliseo con una simple plaza de toros. Afirmaba que España está bien, pero que le falta la sensación de peligro: "No hay caimanes", comentaba al lado del agua.

El mayor parecido entre España y Florida

"España es muy diferente a Florida, pero ambos tienen muchas palmeras y jubilados", explicó sobre el punto en común de ambos lugares. El vídeo también lo acabó de manera original, entrando a un Taco Bell y dejando el siguiente comentario: "Oh, ¡te he echado de menos!".