Ayuda psicológica para recuperar la salud mental tras la DANA

La riada del 29 de octubre del pasado año se llevó por delante vidas, viviendas e infraestructuras públicas, pero también dejó un daño invisible en toda la población que lo sufrió. Un daño en forma de miedos, tristeza o ansiedad que ahora necesita ser reconstruido tanto como los bienes tangibles que el agua arrasó. Para hacerlo, la Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV) han puesto en marcha un programa de intervención psicológica y emocional gratuito a los ciudadanos que se han visto más afectados por las consecuencias de la DANA.

El Proyecto del Plan de Recuperación desde la Psicología para las poblaciones afectadas por la DANA, pone el foco «en todas aquellas personas que necesitan atención psicológica para atajar estos problemas emocionales», explica Salvador Almenar, coordinador del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana de esta fase de recuperación de la DANA.

«La intervención y el apoyo psicológico a las personas que más han sufrido directamente esta catástrofe resulta crítica para ayudarlas a recuperar su calidad de vida», señala Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, que ha promovido el programa de actuación junto con el Colegio Oficial de la Psicología de la comunidad autónoma.

Cuadros más frecuentes

Ansiedad, depresión, sentimiento de culpa por haber estado en los balcones gritando a la gente que no se subieran al coche, pero haberlos visto arrasados luego por la tromba de agua, alteraciones del sueño, miedo a que vuelva a pasar… «Y mucho enfado», son los síntomas más habituales. «En los días de lluvia, sobre todo, hay mucha ansiedad, porque el alcantarillado sigue embozado», explica Pilar García, psicóloga que coordina las acciones vinculadas al proyecto.

Este programa supone la tercera fase de la actuación psicológica en las localidades afectadas por la DANA. En un primer momento, los psicólogos prestaron atención de emergencia. En una segunda fase, se ha estado trabajando el duelo y el estrés postraumático a nivel clínico. Y ahora, en esta tercera fase, a la que da soporte la Fundación Mutua Madrileña y que se extenderá al menos durante todo 2025, se va a mantener la atención continuada para intentar reconducir los problemas de salud mental y recuperar el bienestar emocional de la población.

Para llevarlo a cabo, el COPCV se ha coordinado con los ayuntamientos afectados. «La idea es recuperar el bienestar emocional de la ciudadanía como colectivo, pero además, se está haciendo mucha atención psicológica individualizada, como un acompañamiento psicológico, porque hay muchas personas que padecen un intenso malestar emocional cada día», ahonda Pilar.

La principal dificultad que encuentran los profesionales para trabajar el malestar emocional es que la huella sigue presente: «Hay una huella psicológica que es muy difícil de sanar, porque la huella material todavía está a la vista, en parques destrozados, garajes y ascensores sin arreglar, cementerios de coches, negocios cerrados, mucho bajo reventado. Gente prisionera en su casa por no poder bajar a la calle», explica la experta.

Foco en los más vulnerables

Actualmente hay medio centenar de psicólogos trabajando en este programa que, además, pone especialmente el foco en los colectivos más vulnerables como son las personas mayores que no pueden salir de su casa, las personas con diversidad funcional que no pueden salir a la calle mientras no les arreglen los ascensores de sus hogares, los adolescentes y niños, los cuidadores no profesionales, y sobre todo, las personas desplazadas de sus hogares que han sido acogidas en otras localidades. En las localidades afectadas por la DANA, la gente que antes era vulnerable «ahora lo es doblemente», y «la gente que antes no lo era, ahora lo es», explica la psicóloga.

Compromiso con la salud mental

La Fundación Mutua Madrileña está muy comprometida con la salud mental, tanto a nivel de estudios como de ayudas a la investigación médica y al cuidado de las personas con problemas, por lo que poder ayudar a los afectados a recuperar su salud mental y emocional tras la DANA se consideró una muy necesaria vía de actuación.

"El Colegio de psicólogos de la Comunidad Valenciana estuvo prestando este servicio de forma voluntaria y de urgencia a determinados colectivos durante las primeras semanas, pero obviamente son profesionales que tienen sus consultas y trabajos y precisan trabajar para vivir. La Fundación Mutua posibilita que se siga prestando ese servicio de forma gratuita y se amplíe para llegar a más afectados", explica Lorenzo Coocklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.