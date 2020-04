Cinco sugerencias para hacer bien una donación

¿Y por qué no? A muchas personas, que no suelen hacer donaciones, les ronda a menudo esa idea. En la actual crisis del COVID 19, es natural que ese impulso solidario emerja. Lo importante es no desecharlo. Pronto comienzan las dudas e ideas de bloqueo: desconfianza, pereza, desvalorización de la acción “si lo que voy a donar es muy poco, no merece la pena”. Hay que luchar contra ese freno de mano que nos autoimponemos y pasar rápido a la segunda fase, búsqueda.

¿A quién? Este momento es clave. Hay una causa, una ong que está hecha para ti. Dedica un tiempo a navegar y explorar los proyectos, los valores que lo sustentan. Seguro que, en tu historia personal, tu cosmovisión, hay acciones de ayuda que encajan como una pieza que faltaba en vuestro puzzle. Tanto si sois un proyecto empresarial como una persona particular se tiene que generar un feeling especial, cooperar en un propósito social común. Acertar a la primera no es siempre posible, hay que perseverar. Para donar bien, hay que saber explicar que hace la organización, cómo lo hace y porque tú la has elegido. Busca su sistema de transparencia, de calidad, sus apariciones en medios, analiza su coherencia en lo que dice y hace. No todas las ONGs son grandes entidades, no todas utilizan a personajes famosos, echa un vistazo cerca de tu realidad las hay locales, vecinales… o puedes llegar a ellas por personas que te generen confianza. Es un momento de encuentro que puede enriquecer el futuro de tu vida. Si echas un ojo a los 17 objetivos de desarrollo sostenible ves causas que pueden ayudarte a orientar tu búsqueda.