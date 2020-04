En contra de que la perdiz roja se declare como especie “vulnerable”

La ONG Birdlife International ha propuesto recientemente cambiar la catalogación de la perdiz roja en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de “Preocupación menor” a “Vulnerable”. Esto Podría suponer la prohibición de la caza de la perdiz roja en muchas Comunidades Autónomas.

El documento, basado en el informe científico realizado por los investigadores Jesús Nadal y Sebastián Hidalgo, constata que los métodos de censo usados por Seo/BirdLife no son adecuados para la especie, y las fechas y el muestreo no son representativos, porque no consideran la eco-etología de la especie. Además, la distribución espacial de las muestras es inadecuada, sesgada y no tiene en cuenta la diversidad de los terrenos cinegéticos. Los métodos de censo y los muestreos deben considerar la eco-etología y la gestión cinegética de la perdiz roja. Al no hacerlo los datos no representan la realidad y su interpretación sistemática lleva a conclusiones erróneas.

Los investigadores, además, argumentan que, en los cotos de caza gestionados de acuerdo con la legalidad, sucede todo lo contrario a esta proyección negativa, porque en ellos se están recuperando las poblaciones de perdiz hasta donde la calidad del hábitat y el control de predadores lo permiten. Por otro lado, las poblaciones de perdiz sí están en declive generalizado en los Espacios Naturales Protegidos por el impacto de la depredación, debido a la abundancia de gato asilvestrado, rata, zorro y jabalí.

Este informe, junto con el de la Fundación Artemisan y el trabajo conjunto en el Observatorio Cinegético, generan información que ayuda a la conservación de las especies cinegéticas. Del Observatorio Cinegético salen informes técnicos que permiten aumentar el conocimiento del estado de las poblaciones en especies cinegéticas de las administraciones de las comunidades autónomas y artículos científicos de primer nivel, por lo que es necesaria la colaboración de todos los cazadores y sociedades de caza en este proyecto.

El asunto, de máxima prioridad para la RFEC y las Federaciones Autonómicas en estos momentos, viene precedido por un foro iniciado por BirdLife International el pasado 31 de marzo sobre conservación de aves endémicas de la Unión Europea, en el que alertan de una “fuerte regresión de la perdiz roja en los últimos diez años”. Con este foro se pretende asesorar a la Unión Europea, entidad que toma las decisiones más relevantes en materia de conservación.

El presidente de la RFEC, Ignacio Valle, lamenta la deriva radical de Seo/BirdLife en los últimos tiempos: “Alejados de la conservación, entidades como Seo/BirdLife sólo se preocupan por prohibir la caza de todas las especies, prefieren acercarse al animalismo más radical que a los colectivos que realmente estamos implicados en la conservación. La tórtola es el mejor ejemplo: el plan de gestión de los cazadores ya arroja resultados positivos en regiones como Extremadura, mientras que el plan presentado por Seo/BirdLife en 2015 ha sido un auténtico fracaso, y su único fin sigue siendo prohibir su caza.

Por otro lado, la RFEC y la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) enviarán un escrito a BirdLife International y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresando su desacuerdo y transmitiendo que la declaración de la perdiz como ‘especie vulnerable’ no corregirá los problemas de conservación de esta y otras especies con las que comparte hábitat, sino todo lo contrario.