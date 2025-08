La Guardia Civil expone la estafa de un reformista: “Iba quitando trabajadores poco a poco hasta desaparecer”

Estamos en constante peligro. Parece un mensaje muy dramático, pero es una realidad. No a nivel físico, pero sí estamos expuestos hasta en nuestra propia casa. Los ciberestafadores han aprovechado la explosión de las nuevas tecnologías para buscar el engaño en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los delincuentes utilizan mensaje de texto, correos electrónicos, llamadas fraudulentas y muchos más canales para llevar a cabo sus elaboradas estrategias.

Precisamente, a través de internet es por donde se publicitaba un estafador que fue denunciado en varias ocasiones y que 'Equipo de Investigación' sacó a la palestra. Este supuesto estafador supuestamente es Luis Eduardo Figueroa, un reformista que que muchas familias denunciaron por estafa. Un Guardia Civil explicó en el programa de LaSexta su forma de actuar y se desvelaron algunos de los casos del reformista.

Así actuaba este reformista

El agente de la Guardia Civil explica detalladamente cómo actuaba: "Derrumbaba tabiques, tiraba ventanas... para que las víctimas vieran que iba todo muy rápido pero, una vez que recibía un porcentaje elevado de la cuantía pactada, iba quitando trabajadores poco a poco hasta desaparecer", es decir, una vez cobraba dejaba las reformas a medias y los clientes no volvían a saber de él.

El jefe de equipo de la Policía judicial de la Guardia Civil de Cartagena comentó al mencionado programa su faceta camaleónica: "Daba imagen de un empresario serio en la construcción, pero no había resultados finales".Luis Eduardo acabó siendo detenido e imputado por simulación de delito y delito de estafa. Cristina, una afectada, le acusa directamente: "Miente y miente. Es mentira sobre mentira. Me dijo que estaba comprando material para mi casa y nunca llegó". No es lo peor: "Me dijo que iban a operar a su mujer de un cáncer de útero".

Su mujer, en el foco

En la investigación también estuvo su mujer, investigada por estafa tras darle cobertura documental. "Me presenta como su arquitecta aunque, realmente, venía de alta auxiliar administrativa", defendía ella. Sin embargo, reconoce haber actuado: "Le firmé un plan de seguridad y salud". Sin embargo, afirma que solo estaba ahí por un sueldo y se quita peso: "La palabra final y el precio final y todo lo gestionaba él".

Él se defiende

"Él niega los hechos, dice que no ha hecho nada y que está muy tranquilo", reconoció la Guardia Civil. Declaraciones en el mismo sentido hizo el propio imputado, que se defiende: "No se culminaron porque yo estaba en Holanda, no las dejé sin terminar, sino que no nos dejaron terminarlas". Se ve como la víctima: "Si tú estás en mitad de la obra y te dicen que te retires, que no querían que estuviera ahí... yo no abandoné la obra". También dice tener pruebas: "Tengo los WhatsApp pidiendo que me dejaran terminarla".

Luis Eduardo Figueroa defiende su inocencia alegando que podría haber huido: "Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, yo no me he ido del país porque para mí lo más sencillo era coger un coche e irme a Francia". El caso salió a la luz 2022, pero vuelve a ser actualidad como ejemplo de que no hay que creerse cualquier anuncio por internet y que lo más barato puede suponer un problema. En la actualidad, muchos buscan aprovechar las redes sociales para engañar a los usuarios que buscan ahorrar algo de dinero. Es importante revisar todo y si el precio es extremadamente más barato que en otros lugar, alertarse.