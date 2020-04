¿Robo de mascarillas de los buzones? “No duran ni cinco minutos”

El reparto de mascarillas entre la población está siendo una pesadilla más que una solución. Distintos municipios han decidido buzonearlas por todo el pueblo para garantizar que llegue a todos los ciudadanos, pero los vecinos denuncian que “desaparecen antes de cinco minutos” y piden que se echen bien al fondo o puerta por puerta para evitar los robos,.

Pozuelo, Burjassot, Torrejón de Ardoz, Majadohanda, Funtideña del Tajo, Boadilla, Villanueva... son muncipios que se han lanzado a repartir mascarillas, algunos también guantes, a sus vecinos. Para llegar a todos, la mayoría ha elegido el método del buzoneo. Hoy le toca el turno a Alcobendas, donde la Policía Local, desde primera hora de la mañana, es la encargada de hacer el reparto de 270.000 mascarillas a cinco por buzón.

En cuanto los agentes han hecho el anuncio por las redes sociales, una multitud de mensajes piden que se “introduzcan al fondo del buzón” para evitar robos. “Es un objeto muy preciado” y pueden desaparecer, matiza algún conciudadano preocupado por no “llegar a ver” la mascarilla que le corresponda.

Desde hoy @ALCBDS_Policia y @ALCBDS_Prote desplegaremos un operativo especial de seguridad para cubrir el reparto de... Gepostet von Policia Local Alcobendas am Mittwoch, 22. April 2020

Antes la rápida desaparición de este material higiénico de los casilleros, algunos vecinos piden incluso que se haga puerta puerta para evitar la picaresca. “Lo suyo sería puerta por puerta, porque en los buzones van a meter la mano”, avisa una residente en Alcobendas.

Otro vecino, Antonio Comendador, va má allá y propone que se avise por el portero automático y “cada uno bajar a por las suyas”.

El elevado número de peticiones de que se controle de alguna manera para evitar la picaresca y los robos ha sorprendido tanto a la Policía Local como a los propios vecinos. " Me impactan los comentarios de que las metan bien en el buzón para que no las roben, o puerta a puerta así no se las llevan, etc. Creo que esta situación nueva para todos, niños y mayores, nos debería llevar a ser mejores en sociedad... si no cambia esto después de lo vivido... mal seguro que nos va a ir otra vez como ser humano", comenta Quique San José.

Afortunadamente hay muestras de civismo de algún vecino que informa de que en su casa ya tienen este bien preciado y pregunta cómo puede donarlas.

El reparto de este material sanitario entre la población se está produciendo prácticamente desde esta semana, después de que a los municipios llegasen los cargamentos adquiridos.

Así,el Ayuntamiento de Burjassot, Valencia, inició el lunes el reparto de mascarillas higiénicas en los buzones de los hogares de la localidad después de que se anunciara, la semana pasada, la compra de 40.000 unidades, por parte del Consitorio, para la población del municipio.

En los buzones se han depositado tantas mascarillas como número de personas hay empadronadas en cada vivienda, según fuentes municipales, que han informado de que las mascarillas higiénicas van empaquetadas de dos en dos o de forma individual.

En el Ayuntamiento asturiano de Piloña, se reparteron dos mascarillas por cada domicilio, pero en este caso material elaborado “gracias al esfuerzo de una gran cadena de trabajo. Desde la gestión de la tela y la goma, el corte, el transporte, la esterilización, y las más de 60 personas que las han cosido”; señaló el alcalde, Iván Allende.

En Madrid, Fuentidueña de Tajo fue el primer municipio en entregar mascarillas a los vecinos, dos por habitante, al que siguieron Torrejon de Ardoz (10 unidades por vecino), Villanueva de la Cañada (que repartirá dos por habitante y que empezó a distribuirlas en las farmacias pero, ante las colas y los intentos por hacer acopio, cambió el sistema de reparto a los buzones), Boadilla del Monte (cinco por vivienda), Arganda del Rey (dos por vivienda), Pozuelo de Alarcón (300.000 unidades en total), San Fernando de Henares, Majadahonda y hoy Alcobendas, cinco por buzón.