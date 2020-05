Inseguros ante el Covid-19

No saber a qué atenerse. Inseguridad. Eso es lo que nos ha traído el coronavirus. Una enfermedad difícil de controlar, de aislar, de prever... y ante la que se han hundido infinidad de planes económicos, de ocio o familiares. En el extremo más terrible de esta balanza están las decenas de miles de fallecidos. El sector de los seguros, de antiguo, ha intentado dar cierta confianza en un mundo inestable y líquido. Un planeta en el que los países parecen superados por una situación fluctuante. Los individuos intentan asegurar su vida o sus trabajos. O su muerte. Su tranquilidad –y la de los suyos–, en definitiva. Hay muy pocos casos en los que la aseguradora puede negarse a pagar la indemnización, por lo que, en la mayoría de las situaciones, no hay de qué preocuparse. Accidente laboral, enfermedad, accidente de tráfico: todo está cubierto. No obstante, no todas las compañías funcionan de la misma manera. Hay algunas aseguradoras que no cubren el fallecimiento en ciertos casos. Para saber si un seguro de vida cubre el coronavirus, hay que comprobar que la póliza no excluya el fallecimiento por epidemias o pandemias... Los seguros de baja laboral, por la cuantía que se hubiese contratado, también amparan a los enfermos de Covid, siempre que se presente, eso sí, el pertinente informe médico. Lo que muchas aseguradoras no cubren es un aislamiento preventivo, una cuarentena, por posible contacto con alguien infectado por coronavirus. Por otro lado, será difícil, hoy en día, encontrar una aseguradora dispuesta a firmar un seguro de baja laboral, pues al menos durante seis meses no tendría operatividad y estamos, obviamente, en el periodo más álgido, contagioso y peligroso de esta pandemia. No es viable su contratación para beneficiarse del mismo a corto plazo. Así las cosas, el sector del seguro en sus distintos cometidos –vida, viaje, fallecimiento, coche o salud, entre otros– se ha visto golpeado en proporción desigual por una enfermedad que también cambiará la previsión en estos tiempos de imprevistos y errores.