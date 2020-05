Un verano sin turistas

Sin duda va a ser un verano histórico, de esos que no se olvidan. En un abrir y cerrar de ojos el turismo español ha pasado de ser el principal motor económico de la actividad nacional a ser nuestra peor pesadilla. Las restricciones que se están imponiendo durante el estado de alarma amenazan con dejar una temporada vacacional 2020 bastante triste. El cierre de fronteras representa un dique de contención para el patógeno, pero al mismo tiempo actuará como un reactivo disuasorio a la presencia de visitantes en nuestro territorio. 2019 fue el año de la historia de nuestro país en el que se registró la llegada de más turistas extranjeros con un total de 87,7 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. Lo que sí sabemos es que este 2020 no se repetirá por octavo año consecutivo el récord en la presencia de viajeros a las plazas españolas, sus playas y sus calles. Cataluña, Islas Baleares, Canarias y Andalucía han sido tradicionalmente punteras en este turismo de sol y playa. En consecuencia, recibirán el principal impacto negativo de las consecuencias de la pandemia. En Cataluña se prevé un descenso de la actividad en más de 25.000 millones de euros respecto al año anterior. Le seguirán en este ranking negro Andalucía, Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias. Esta industria aporta un 14,3% al PIB nacional y contribuye a la economía doméstica con alrededor de 176.000 millones de euros. Entre marzo y finales de septiembre de 2019, los turistas gastaron 64.500 millones de euros. Es precisamente en los meses de calor cuando la afluencia de visitantes es más grande. Suele rondar los nueve millones al mes y es muy frecuente que se superen los diez. Nuestras playas, terrazas, buen ambiente y clima han llevado a nuestro país a ser potencia turística de la Unión Europea y a escala mundial. El sector pide más agilidad para que el coronavirus no se lleve por delante a gran parte de la actividad, pero los tiempos, como dicen los ministerios implicados, los marca la pandemia.