Amber Hoffman es todo un ejemplo de superación. Esta joven estadounidense de 24 años se adentró en el mundo de las drogas desde una edad muy temprana, pero tras una dura lucha consiguió superar su adicción hace ya nueve meses.

La exadicta quiso compartir una publicación en Facebook para mostrar a todo el mundo su impresionante cambio físico tras superar la adicción a la metanfetamina y la heroína y su imagen se ha vuelto viral en las redes en apenas unas horas por su increíble transformación.

«A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin», relata la joven norteamericana. «Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. Mi madre me hizo esa foto cuando vino a rescatarme», puntualiza.

«A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia», presume orgullosa.

Amber explica también que ha luchado duramente durante meses en el hospital. «He sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme. La recuperación es posible y merece la pena».

El objetivo ahora de la estadounidense es animar a otros a seguir el mismo camino porque con fuerza de voluntad sí se puede: «La recuperación es posible y merece la pena», concluye.