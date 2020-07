Notas de corte de la EVAU: ¿Qué son los grupos 1 y 2 para acceder a Universidad?

¿Cómo calcular mi nota de la selectividad? ¿Cuáles son las notas de corte? ¿Cómo se adjudican las plazas? o ¿Que son los grupos 1 y 2 para el acceso a plazas universitarias?. Estas son algunas de las múltiples dudas que tienen los estudiantes que estos días afrontan la prueba se selectividad.

Las plazas ofertadas en las universidades se reparten entre dos tipos de alumnos:

GRUPO 1: Son aquellos alumnos que acceden a una plaza con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales (UNEDasiss evalúa los expedientes académicos de los estudiantes internacionales y les realiza las pruebas necesarias para acceder a estudios de grado en las universidades españolas).Para ellos se reserva el 99% del total de las plazas ofertadas.

GRUPO 2: a este grupo pertenecen los titulados universitarios y par ellos se reservan el 1% de las plazas. Los estudiantes deberán estar en posesión de una una titulación universitaria oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Títulos equivalentes

ASÍ SE ADJUDICAN LAS PLAZAS

La adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de admisión obtenida por el estudiante. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan superado la prueba o evaluación de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los estudiantes que superen en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les adjudicará plaza solamente si existieran vacantes tras la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera.

UNA PREINSCRIPCIÓN POR COMUNIDAD

Cada comunidad tiene un modelo de preinscripción propio que vale para solicitar plaza en todas sus universidades públicas. La única excepción es la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que aunque es pública, tiene un formulario propio.

Si todas las universidades donde quieres solicitar plaza son públicas y de una misma comunidad autónoma, debes entregar un sólo formulario de preinscripción donde nombras todos los grados/universidades que te interesan. Se puede presentar online o en cualquiera de las universidades públicas de la comunidad.

Si las universidades que te interesan se reparten entre más de una comunidad, tendrás que entregar el formulario de cada comunidad correspondiente.

EL ORDEN SI IMPORTA

¡Es muy importante el orden en que escribes los grados que te interesan! En el formulario, debes marcar por orden de preferencia las diferentes titulaciones y universidades en las que quieres conseguir plaza.

En cada comunidad autónoma la adjudicación de todas las plazas universitarias públicas está centralizada. Por eso echas un único formulario por comunidad. Cuando llega tu turno, miran a ver si entras o no en el primer grado que has nombrado, si no en el segundo, en el tercero y así sucesivamente. En cuanto entras en un grado, esta comunidad autónoma ya no te considera para ninguno de los grados que ha colocado en las posiciones siguientes.