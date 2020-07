Baleares impone el uso de mascarillas salvo para ir a la playa

La Conselleria de Salud del Govern balear ha informado de que ultima una resolución que está previsto que se publique este viernes y que obligará a partir del próximo lunes al uso de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, con excepciones como en playas y piscinas, para la práctica de deporte, para consumir bebidas y alimentos o tocar instrumentos de viento. El incumplimiento podrá acarrear multas de 100 euros, la cuantía prevista en la normativa estatal.

La decisión del Ejecutivo de las islas se produce después de que ayer miércoles el Servicio balear de Epidemiología informara de que existen nueve brotes activos de COVID-19 con 56 contagiados en Baleares, uno en Ibiza y el resto en Mallorca, donde se han detectado tres nuevos en la última semana. En total, hay 134 personas en las islas positivas de COVID-19 y 54 de ellas corresponden a contagiados en estos nueve brotes activos.

CATALUÑA

Baleares seguirá así el ejemplo de Cataluña, que este jueves publica la resolución de la Generalitat que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en los espacios públicos o de uso público, exista o no distancia de seguridad, con lo que la norma ha entrado en vigor. En esa comunidad, los agentes de la autoridad podrán multar a partir de ahora con hasta cien euros a las personas de más de seis años que salgan de casa sin mascarilla, incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, si bien siguen vigentes las excepciones que eximen de su uso cuando sea incompatible, como hacer deporte o bañarse.

MURCIA

En Murcia, el Gobierno regional está estudiando implantar la medida del uso de la mascarilla de forma obligatoria, para proteger de forma más eficiente a la población ante los contagios. Así lo ha explicado hoy el consejero del ramo, Manuel Villegas, tras la reunión del Consejo de Gobierno, quien ha detallado que es una medida que los técnicos están estudiando en las reuniones semanales que lleva a cabo la comunidad en el ámbito del Seguimiento del Covid. De la misma manera, el consejero ha elevado a 49 los afectados totales por el brote de contagios importados desde un vuelo procedente de Bolivia, al sumar uno de los focos detectado en la ciudad de Murcia. Además, ha dicho que ya son 13 los trabajadores afectados de la empresa hortofrutícola de El Raal, Fruveco.

ASTURIAS

El director general de Salud Pública en Asturias, Rafael Cofiño ha manifestado que “el objetivo es ir hacia la obligatoriedad del uso de la mascarilla”. Ha añadido que “si se hace con el apercibimiento o no es una cuestión que estará por debatir”. En este sentido el consejero de Salud, Pablo Fernández, ha manifestado que “las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, y las normas hay que trabajarlas para que sean útiles y eficaces”. “Es necesario un trabajo previo de los expertos de salud pública y los que tienen que hacer que la norma sea la adecuada. Estamos trabajando en ello”, ha indicado el consejero.

CANTABRIA

El Gobierno de Cantabria estudia también la posibilidad de implantar el uso obligatorio, regulándolo en un decreto, aunque todavía la decisión no es firme y se actuará en función de los informes de la Dirección General de Salud Pública. Así lo ha avanzado este jueves el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, el socialista Pablo Zuloaga, a preguntas de los periodistas, que, sin embargo, no ha querido confirmar de forma definitiva que se adoptará esta decisión ni cuándo podría adoptarse. “No quiero adelantar escenarios”, ha dicho Zuloaga, que, sin embargo, ha reconocido que las “opiniones personales” de los miembros del Consejo de Gobierno “avanzan hacia ese uso obligatorio”.

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que, si bien desde el Gobierno andaluz no descartan aplicar confinamientos parciales para prevenir y evitar el contagio de la población por coronavirus, por el momento “no es necesario” y no se contempla a corto plazo, al tiempo que no ha descartado aplicar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se pueda guardar la distancia social como han hecho otras comunidades, si la evolución epidemiológica lo aconsejara.

El mapa del uso de la mascarilla en España