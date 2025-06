Este mensaje del camarero en la cuenta provoca que pida la hoja de reclamaciones y se marche del bar sin pagar: "Que se joda"

La falta de educación es muy palpable en la sociedad y se puede apreciar especialmente en los lugares más concurridos y que hay interacción entre personas. Los bares y restaurantes son algunos de esos lugares en los que más interacción hay y en los que se hace palpable la falta de modales de muchas personas. En muchas ocasiones los desplantes llegan por parte de los clientes, que se creen que por estar consumiendo, a veces ni eso, tienen derecho a todo.

Sin embargo, también se dan casos de algunos trabajadores maleducados y que no cumplen con los mínimos de respeto que se deben tener. Uno de esos casos salió a la luz con una publicación de Jesús Soriano, conocido en redes sociales por su cuenta de 'Soy Camarero' en 'X'. Todo ocurrió en una famosa arepera de Tenerife y estalló tras un mensaje que escribió el camarero en el ticket de la cuenta y el cliente vio al pagar.

Este es el irrespetuoso mensaje en el ticket

El mensaje es el siguiente: “Mixta Jamón rep se le cayó la arepa jajajaja que se joda". Aparecía como el último de los platos de los que había consumido esa mesa. El mensaje daba a entender que cobraron al cliente aunque se le había caído al suelo y que se reían por ello. Lo más grave llega al ver la hoja de reclamaciones que interpuso la familia, que no se lo pensó para pedirla al ver lo que se había escrito en el papel de la cuenta.

En la hoja de reclamaciones aparece el mencionado texto que hizo estallar todo acompañado de la siguiente aclaración: "Refiriéndose a una niña de 5 años que se le cayó una arepa". También añadió otra queja: "Malas contestaciones y mal trato". El local en el que ha ocurrido esta historia pertenece a la cadena de comida venezolana Arepera 23, que tiene locales en La Laguna, Geneto, Santa Cruz y Las Caletillas. En la hoja de reclamaciones también se explica el propósito: "Denunciar a la persona responsable por mal trato al público".

Los clientes aprovecharon para irse sin pagar

Que el mensaje es inaceptable es algo de lo que no cabe duda, de lo que sí puede haberlo es de la acción que realizaron después los clientes: irse sin pagar. Según revela el medio 'Soy Atlántico', se levantaron y se fueron: "Esa gente se levantó enfurecida de la mesa, casi que a golpear al camarero (...). Armaron un show y literalmente se fueron sin pagar la cuenta", explicó un trabajador de la arepera.

También se explica que el autor fue un camarero muy joven y recientemente contratado que incluyó ese texto en la comanda sin decírselo a nadie y se imprimió así. Así recuerda la situación el compañero: "Se escapó de nuestras manos, fue un comentario super inmaduro que al final llegó a las manos del cliente", explica. El restaurante emitió un comunicado pidiendo perdón: "Pedimos disculpas por lo ocurrido. Esa actitud no representa el trato ni los valores que defendemos".

Agradecen las críticas respetuosas y explican que van a tomar medidas: "Somos un equipo humano, y cestamos tomando medidas para que esto no vuelva a repetirse". omo tal, a veces cometemos errores. Eso no quita que debamos hacernos responsables. Ya hemos hablado con la persona involucrada y