Médicos y enfermeras plantan cara a Sánchez: “No aceptaremos congelación o recortes de sueldos"

El Sindicato de Enfermería Satse y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritarios en el sector sanitario, han mostrado su “indignación y rechazo” ante los anuncios por parte del Gobierno de una posible congelación o recorte de las retribuciones de los empleados públicos, entre los que se encuentran los que trabajan en los centros de salud y hospitales. Desde CESM, presidida por Tomás Toranzo, han manifestado su "incredulidad al comprobar que el agradecimiento al personal sanitario por su esfuerzo durante la pandemia, del que ha hecho gala incluso el presidente del Gobierno hasta en dos ocasiones, se vaya a materializar en forma de recortes, que recaerán “sobre los de siempre, precisamente los que más han participado en esta lucha contra la Covid-19 y más van a tener que implicarse en el rebrote, en condiciones que a otros trabajadores no se les permitirían, por falta de protección y pagando incluso con las vidas de más de 60 profesionales sanitarios que han fallecido por la enfermedad”, según expone en un comunicado. Los dos sindicatos recuerdan que los médicos, enfermeros y fisioterapeutas arrastran desde los tiempos de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los efectos de la congelación/bajada de entonces, que ha llegado a suponer una pérdida de en torno a un 30% de poder adquisitivo a lo largo de los diez años que no se ha recuperado. Según exponen, este anuncio del Gobierno de posibles recortes ha contribuido a aumentar el malestar de los afectados y a empujarles a decidir plantear el conflicto: “No necesitamos agradecimientos, pero desde luego necesitamos mucho menos su encarnizamiento contra los contra los profesionales”. Asimismo, anuncian que no aceptarán pasivamente una congelación o recorte.