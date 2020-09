El contagio de menores de 15 años es el que más crece en septiembre

Aunque el impacto real de la vuelta de los alumnos a los centros educativos en la evolución de la pandemia de Covid-19 resulta aún una incógnita para los epidemiólogos, ya empiezan a obtenerse algunos datos que apuntan a un aumento de los contagios y de la incidencia de la enfermedad entre la población de menor edad en nuestro país.

De momento, la subida a lo largo del mes de septiembre no está siendo alarmante. De hecho, algunos expertos temían antes del inicio del curso académico que pudiera ser mayor que la registrada hasta ahora, pero el crecimiento de casos se ha producido, lo que no implica que tenga que estar vinculado directamente con el inicio y desarrollo de esta nueva etapa escolar. Según el último informe sobre la situación de Covid-19 en España elaborado por el Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fechado el 23 de septiembre, las infecciones en niños y jóvenes con edades inferiores a 15 años son las que más han subido proporcionalmente a lo largo de estas semanas con respecto a las registradas en otras franjas de más edad.

Todavía no son demasiadas con respecto a otros grupos poblacionales, pero sí podrían marcar tendencia. En concreto, entre la primera y la tercera semana de este mes de septiembre han pasado de representar el 11,7% de todos los nuevos contagios contabilizados a elevarse hasta un porcentaje del 16,1%. El informe revela, por ejemplo que en la semana 36 del año, que es la que transcurre entre el pasado 31 de agosto y el 6 de septiembre, se notificaron 7.657 casos de menores contagiados, frente a los 64.971 nuevos positivos totales en España. La incidencia acumulada era entonces de 111,2 casos por cada 100.000 habitantes en ese grupo particular, frente a los 138,2 del conjunto de las franjas globales. En la semana 37, que es la que transcurre entre los días 7 y 13 de septiembre, los casos confirmados entre menores de 15 años ascendían ya a 9.482, frente a los 68.468 nuevos globales diagnosticados en nuestro país. La incidencia acumulada subió entonces a 137,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la global de 145,6 por cada 100.000.

En la semana 38, que comprende desde el día 14 hasta el 20 de septiembre, los niños y jóvenes que dieron positivo se redujeron ligeramente, hasta quedar en 9.158, pero también lo hicieron los casos totales, que bajaron hasta los 56.739. La incidencia acumulada en esta semana se situó en 133 en el primer grupo, frente a los 120 de todas las edades. En este caso, pese al descenso registrado, ya la supera.

De acuerdo con la información recabada por el Instituto de Salud Carlos III y la red de vigilancia epidemiológica, la franja de edad con más positivos en España en el periodo que transcurre entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre es la correspondiente a las personas con entre 15 y 29 años.

Los casos positivos ascendieron a 13.491 en la semana 36 –la primera de septiembre–, a 13.643 en la 37 y 11.148 en la 38, la última que abarca el análisis. Por su parte, el colectivo más golpeado durante la primera oleada de la pandemia, el que cuenta con 80 o más años, también registra casos en esta segunda oleada, En la semana 36, 3.509 personas con esta edad eran susceptibles de padecer Covid-19. La cifra se elevó ya entrado septiembre hasta los 3.700 infectados y, posteriormente, cayó hasta los 3.328. Se trata de cifras similares a las que presenta el colectivo con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años, que también sufrió la embestida del SARS-CoV-2, un virus especialmente dañino para la población de más edad, en donde concentró principalmente su letalidad durante los fatídicos meses de marzo, abril y mayo de este año de pandemia.

La incidencia de esta segunda oleada de Covid-19 no está impidiendo, de momento, la actividad en las aulas, como temían los expertos. Según avanzaron la semana pasada los ministros de Educación y de Sanidad, Isabel Celáa y Salvador Illa, respectivamente, España contaba en ese momento con 2.852 grupos escolares en cuarentena, una cifra que parece elevada pero que, en realidad, es el 0,73% del total de todos los grupos contabilizados, de acuerdo con los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Gobierno. En nuestro país, más de ocho millones de alumnos participan en el curso escolar que ha comenzado este mes de septiembre y las incidencias en las clases no se han generalizado, aunque aún no han llegado los meses de frío, en los que se espera una mayor actividad del virus que podría intensificarse incluso si se combina con el causante de la gripe. Los pediatras ya han alertado de los peligros de esta combinación letal porque aún se desconoce qué efectos médicos puede llegar a producir.

En el informe, el Carlos III expone que el mayor porcentaje de hospitalizaciones y defunciones con Covid-19 aumenta con la edad, alcanzando el 23,7% y el 7,9% en mayores de 79 años, respectivamente. En ese momento, se apreciaba una mayor tasa acumulada en Navarra, Extremadura y Asturias entre las semanas 37 y 36 , y en Asturias y Extremadura en las semanas 38 y 39. El 52% de los casos de Covid-19 se daban en mujeres y la mediana de edad de estos caso era de 39 años, siendo mayor en mujeres que en hombres (39 frente a 38 años). Según las conclusiones del análisis, el 97,2% de los diagnósticos se realizaron con técnicas de PCR y un 40,7% no refería contacto conocido con un caso diagnosticado de Covid-19.