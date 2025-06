Real Madrid - Al Hilal hoy: horario y dónde ver gratis online TV, Mundial de Clubes 2025

Nuevo ciclo, mismo escudo, misma exigencia. El Real Madrid inicia hoy un nuevo capítulo en su historia en el Mundial de Clubes. El debut será ante Al Hilal, un rival con caras conocidas y el primer desafío en el Grupo H. Será también el estreno oficial de Xabi Alonso en el banquillo blanco, con un equipo renovado, bajas clave y dudas sobre la presencia de Mbappé. Al frente estará un conjunto saudí que llega invicto y dirigido por Simone Inzaghi, con figuras destacadas como Bounou, Cancelo, Lodi, Koulibaly y Malcom.

Ídolo del club, referente de una generación y ahora líder del nuevo proyecto, Xabi Alonso debuta oficialmente como entrenador del Madrid tras una etapa brillante en el Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania. Su llegada ha despertado ilusión y expectativa, no solo por su pasado blanco, sino también por una propuesta táctica que apuesta por el orden, la presión alta y el juego directo. En Miami se verá su primera alineación oficial.

El Real Madrid llega a su estreno en el Mundial de Clubes con varias bajas importantes y dudas de última hora. Endrick, Mendy y Camavinga no han viajado por lesión, mientras que Kylian Mbappé sigue entre algodones debido a un proceso febril. Además, Rüdiger, Militao y Carvajal se han reincorporado recientemente tras sus respectivas lesiones y aún no están al cien por cien. Aun así, Xabi Alonso podrá contar con piezas clave como Courtois, Bellingham, Valverde, Vinícius y Rodrygo, además de los refuerzos Alexander-Arnold y Huijsen, quienes apuntan al once inicial.

Al Hilal será el primer rival del Madrid en esta edición del torneo y presenta una plantilla reconocible para el público español. En sus filas destacan varios exjugadores de LaLiga como Bounou, Cancelo, Lodi y Malcom, además del central Koulibaly y el goleador Mitrovic. Simone Inzaghi, ex entrenado del Inter de Milán, debutará oficialmente en el banquillo saudí tras firmar un contrato millonario. El único precedente entre ambos equipos data de la final disputada en 2023, cuando el Real Madrid se impuso por 5-3 en un partido abierto y cargado de goles.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Al Hilal hoy gratis: Mundial de Clubes 2025 en vivo hoy

El partido entre Real Madrid y Al Hilal se juega hoy, miércoles 18 de junio, a las 21:00 (hora peninsular española) y las 15:00 (hora local de Miami), en el Hard Rock Stadium. El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN. El árbitro del partido será el argentino Facundo Tello.

Podrás seguir la previa, el minuto a minuto y toda la cobertura del encuentro en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Al Hilal