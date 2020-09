Negacionistas hay en todas partes. El problema es cuando, por su manera de pensar, ponen en peligro la salud de la gente que les rodea. Esto es lo que ha sucedido en Málaga, donde el dueño de una cervecería, en la que los camareros no atienden con mascarilla, ha contestado a la crítica de una usuaria en Tripadvisor, que se quejaba de que su establecimiento no cumplía las medidas de protección, de este modo: “Es muy sencillo: no vuelvas. La mascarilla no te va a salvar. El coronavirus está en tu cabeza. Es un virus mental. Este es el único lugar libre de coronavirus”.

Añade, además que “el antídoto” para el coronavirus es “la cerveza belga y/o artesanal”: “El lúpulo es anticancerígeno y antivirus. Razón por la cual, bebo cerveza de calidad y no enfermo de corona”. Y continúa “Si tienes miedo ¡quédate en casa! Cierra puertas y ventanas y ponte la mascarilla. Utiliza guantes y desinfectantes ¡ya verás que bien!”. Para terminar, el dueño explica que “la cervecería es para gente sana, sobre todo mentalmente”. Y sentencia: “Sí, puedo decir que el coronavirus no existe. Todo es maniobra política".

La publicación acumula más de 3.000 retuits y 7.500 me gusta.