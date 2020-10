¿Qué tipo de test debo realizarme?

Para la detección del Sars-CoV-2 en el organismo hay actualmente multitud de pruebas, pero dependiendo de lo que se busque y de la rápidez con el que se quiera obtener el resultado, habrá que optar por unos u otros. Además, la fiabilidad de los distintos test también es diferente, así que someter a la población a uno u otro dependerá de múltiples factores.Para escoger el test más ideoneo, primero hay que diferenciar entre antígenos y anticuerpos.

Test de antígenos

Si lo que se busca es detectar si la persona está en fase infectiva en el momento de su realización. Suelen realizarse mediante la toma de una muestra que se recoge mediante la introducción en nariz o boca de esa especie de bastoncillo llamado hisopo.

- PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Detectan los ácidos nucleicos y es, en estos momentos, la prueba más fiable para detectar los positivos. Aunque su fiabilidad supera el 95%. la mala noticia es que el resultado se obtiene pasadas cuatro o cinco horas. No obstante, los especialistas consideran que debería ser el método de referencia para diagnosticar casos. Si el resultado es positivo, significa que el virus está presente en la muestra y que la persona está infectada. Si el resultado es negativo, indica que el virus no está presente y la persona no está infectada, aunque puede haberlo estado anteriormente, por lo que puede ser necesario realizar una segunda prueba. Es la prueba más cara, su precio ronda los 100 euros.

-TMA (iniciales en inglés de amplificación mediada por transcripción). También llamado test de Grifols, es un test molecular de alta sensibilidad, se realiza de la misma forma que una PCR con la diferencia de que ofrece resultados mucho más rápido, en menos de dos horas. El inconveniente es que para realizarlo se necesita disponer de una tecnología muy concreta. Su precio también ronda los 100 euros.

- Nuevos test de antígenos. Esta prueba es la que se está realizando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid actualmente. Es muy parecido a un test de embarazo, pero, en este caso, la muestra es nasal o de saliva. Detectan el virus muy rápido, en 10 o 15 minutos minutos, y el laboratorio que lo comercializa asegura que tiene una fiabilidad en casos positivos del 93,3% y del 99,4% en casos negativos. iene además un coste muy inferior a las PCR, y aunque debe ser también realizada por personal sanitario no necesita laboratorio ni una instrumentación especial, La contrapartida es que solo son igual de fiables que una PCR si se realizan durante los tres primeros días de la aparición de síntomas. El precio ronda los 50 euros.

Test de anticuerpos

Por el contrario, si lo que se desea es conocer si la persona ha pasado el virus o ha estado en contacto con él, lo recomendable son los test de anticuerpos. Para realizarlos se necesita una muestra de sangre,. Si el afectado ha estado en contacto recientemente con el SARS-CoV-2, se detectarán anticuerpos IgM. Si el contacto ha sido en el pasado, los anticuerpos serán del tipo IgG. ¿Cuántos tipos hay?

-Test ELISA (siglas en inglés de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). Se efectúa extrayendo sangre de una vena del interior del codo o del dorso de la mano. Son los mismos que se vienen realizando para detectar VIH, cáncer en fases tempranas o hepatitis B. Su precio oscila entre los 50 y los 80 euros.

2.- Test CLIA. Según los expertos es mucho más preciso que el test ELISA. Además, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Puede costar entre 50 y 80 euros.

3.- Test rápido. Es el más sencillo para el individuo ya que basta con extraer una gota de sangre del dedo del paciente. Los resultados estarán listos en 10 o 15 minutos, sin embargo, su grado de sensibilidad oscila entre el 64 y el 80%. Su baja sensibilidad estuvo cuestionada durante la primera ola del coronavirus. Son baratos; entre 6 y 13 euros.