Los españoles no se fían de la vacuna contra la Covid-19: sólo uno de cada cuatro se la pondría

Sólo una cuarta parte de los españoles se pondría hoy la vacuna contra la Covid-19. En concreto, un 24,2%. La mayoría, un 75,8%, preferiría esperar a que otras personas se a pongan para comprobar su fiabilidad. Por sexos, los hombres son más partidarios de ponérsela que las mujeres (un 33% frente a un 15%), mientras que por edad, el grupo de más de 55 años es el más proclive (un 41&%). En el caso de los grupos de riesgo, el porcentaje sube hasta el 40,9%. Estos son los datos que ha arrojado la I encuesta sobre la percepción del Covid-19 elaborada por More Than Research para la aseguradora digital Alan. De acuerdo con el sondeo, la mayoría de los españoles (un 59,2%) tiene miedo de que la vacuna contra la Covid-19 no sea segura. Este temor es más elevado entre las mujeres (68,3%), que entre los hombres (50,2%), y entre los jóvenes de entre 18 y 34 años (57,9%) frente a los mayores de 55 (47%). Sobre cuándo esperan que la vacuna esté lista, el mayor porcentaje se sitúa entre diciembre y marzo del próximo año. En concreto, un 33,4%. Los mayores de 55 años suben este porcentaje hasta el 39%. Por su parte, las mujeres se muestran algo más pesimista que los hombres en este sentido, ya que dos de cada tres creen que la vacuna no estará en el mercado, como mínimo, hasta finales de 2021 o más adelante, según informa Alan en un comunicado.