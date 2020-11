Un asteroide del tamaño del puente Golden Gate sobrevolara la Tierra mañana

Un asteroide del tamaño del puente Golden Gate se aproximará a la Tierra este sábado 14 de noviembre. El 2020 ST1 está catalogado como potencialmente peligroso, pues sus dimensiones oscilan entre los 110 y 240 metros de diámetro.

No obstante, de acuerdo con la NASA no supone ningún peligro, pues hará su trayectoria a 7.3 millones de kilómetros de la Tierra; que si bien es una distancia corta en términos astronómicos, es lo suficientemente alejado para que no cause ningún tipo de afectación.

La aproximación de asteroides a nuestro planeta es más común de lo que podríamos pensar. Tan sólo en noviembre, la agenda astronómica de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que se aproximarán 13 de estos cuerpos celestes.