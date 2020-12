AstraZeneca confirma la eficacia de su vacuna tras un ensayo con 11.636 personas

La multinacional AstraZeneca ha informado de que los resultados de un análisis interno del programa de fase III llevado a cabo por la Universidad de Oxford con AZD-122, revisados por expertos externos y publicados en la revista científica The Lancet, han demostrado que la vacuna es segura y eficaz para prevenir la Covid.19 sintomática y que protege contra la enfermedad grave y la hospitalización. Según la compañía, el análisis interno de eficacia se basó en 11.636 participantes que desarrollaron 131 infecciones sintomáticas de los ensayos llevados a cabo por la Universidad de Oxford en Reino Unido y Brasil. “Tal y como se anunció el 23 de noviembre de 2020, el criterio de valoración principal de eficacia del plan estadístico del programa, basado en los resultados conjuntos de dos regímenes de administración, puso de manifiesto que la vacuna muestra una eficacia del 70,4% en la prevención de la Covid-19 sintomática producida tras más de 14 días después de recibir dos dosis de la vacuna. Un objetivo secundario de eficacia frente a la prevención de la enfermedad grave no mostró ningún caso de infección grave u hospitalizaciones en el grupo que recibió la vacuna”, apunta AstraZeneca en un comunicado. Estos y otros datos publicados en The Lancet están siendo presentados a las autoridades sanitarias de todo el mundo como parte de las revisiones que actualmente se están realizando de forma continua de los datos de la vacuna para el uso temporal o la aprobación condicional durante esta crisis sanitaria. La compañía también está buscando su inclusión en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para poder disponer de la vacuna a través de una vía acelerada en los países de bajos ingresos.