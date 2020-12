Simón desmiente al INE: “El exceso de mortalidad es de algo más de 3.000 fallecidos”

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han vuelto a sacar a relucir las impreciones y la incertezas del sistema de contabilidad del Ministerio de Sanidad en esta pandemia. Según el INE, entre marzo y mayo fallecieron por Covid un total de 45.684 personas, 32.652 confirmadas con prueba de laboratorio y otras 13.032 sospechosas al presentar un cuadro clínico compatible. Según los datos actualizados reportados por Sanidad, de marzo a mayo fallecieron por Covid un total de 28.985, por lo que habría un desfase con los datos del INE de 16.699 defunciones. Una cifra que ha tratado de maquillar el director del Centro de Coordinación del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

El epidemiólogo ha defendido que la diferencia entre los datos del INE, reclutados a partir de los certificados de defunciones, y los de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad es de “algo más de 3.000 muertos” y no de 16.699. Su versión es que no pueden tenerse en cuenta los casos sospechosos . Así si se restan los casos probados de Covid en los certificados de defunción del INE son 32.652 a los contabilizados oficialmente por Sanidad (28.9.985) la diferencia es de exactamente 3.667 defunciones. Una cifra que “sin ser pequeña, no hubiera modificado la toma de decisiones”, ha afirmado Simón esta tarde en rueda de prensa.

El director del CCAES ha advertido que habría que ser más “precavido” con las cifras de fallecidos por sospecha de Covid que suma el INE en el balance total. “Algunos habrán fallecido por Covid, pero también es posible que otros hayan muerto por otras razones. Los casos sospechosos presentaban una edad mediana más alta que los fallecidos con diagnóstico oficial, son personas más frágiles y la causa de su fallecimiento es más difícil de atribuir”, ha tratado de explicar el epidemiólogo, que en todo momento ha defendido la gestión de su equipo. “Sabíamos que iba a haber más fallecidos que los notificados. Es duro hablar de 3.000 fallecidos más, pero entran dentro de los márgenes previstos”.