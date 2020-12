La vida de un hospital son relatos breves

El Hospital Infanta Leonor de Madrid organiza cada año un concurso de relatos entre el personal para celebrar el aniversario de su apertura y en este tan especial se ha decidido compilarlos en el libro «Tu Hospital te cuenta», editado por la Fundación Humans y cuya recaudación irá destinada a causas solidarias. Médicos, enfermeros, auxiliares han escrito e ilustrado historias basadas en sus vivencias, marcadas por la enfermedad y el dolor de sus semejantes, como una forma de «levantar acta de sus pesares», describe el escritor Lorenzo Silva en el prólogo. «La mayor parte de los sanitarios hemos tenido que buscar algo que nos permitiera dar salida a ese dolor, a esa angustia y tensión que hemos vivido durante los meses más duros de la pandemia», cuenta Ismael Escobar, el jefe de Servicio de Farmacia. Y para él, ese algo, ha sido la escritura. Desde su experiencia, considera que uno de los retos que debemos afrontar como sociedad y que la Covid ha evidenciado con dureza es la soledad de nuestros mayores. Precisamente en su relato «La sala de altas» da cuenta de lo fundamental de contar con alguien cuando la enfermedad llama a la puerta. «Nosotros, entre compañeros, lo hablamos mucho cuando vemos a algún señor mayor que tiene que volver a casa solo, convaleciente, sin nadie que le acompañe. Nos preguntamos, ¿pero quién le va a cuidar?», cuenta a LA RAZÓN. En los meses más intensos de la Covid, incluso los pacientes que tenían el paraguas de una estructura familiar sintieron con crudeza la amarga soledad. Y si mucha gente no murió sola fue porque los sanitarios hicieron también las veces de familiares, de allegados, de amigos. «Ha sido muy complicado y desesperante también para nosotros, porque hemos visto que muchos enfermos no se han podido despedir de sus seres queridos», apostilla Ismael.

Presentación del libro solidario tu hospital te cuenta en el hospital Infanta Leonor

Los relatos de su compañero Jesús de la Fuente, jefe de la Servicio de Ginecología del Hospital Infanta Leonor, están basados en experiencias propias como médico y cree que pueden servir para «visibilizar esa otra parte de nosotros que desconocen los pacientes. Normalmente nos ven camuflados tras la bata y la mascarilla y este libro sirve para humanizarlos, para que vean que somos personas, con nuestros problemas y nuestras preocupaciones familiares».

Además de la soledad, Jesús considera como una de las grandes asignaturas de nuestro tiempo el saber afrontar la muerte, «y no es una tarea solo para los enfermos, si no también para los profesionales sanitarios». De hecho, admite, «yo me hice ginecólogo porque me permite estar más cerca de la vida que de la muerte, muchas veces nos sentimos incómodos al menejar situaciones doloras por miedo». Pero, a veces, apunta, «tener un poquito de miedo a la enfermedad es bueno, para dar valor a lo importante: a decir un ’'te quiero’' a los padres o dar un abrazo al hermano porque la vida te cambia en un momento» .

21 relatos

“Tu hospital te cuenta”, es el compendio de una veintena de relatos originales participantes en las distintas ediciones del concurso de relato breve que el Hospital Universitario Infanta Leonor convoca anualmente entre sus trabajadores, coincidiendo con el aniversario de su apertura. Sus autores son profesionales del centro sanitario: Carolina Barragán Iturriaga (enfermera), Ruth Martínez Martínez (auxiliar administrativo), Rosalía de Dios Álvarez (jefa del Servicio de Rehabilitación), Jesús de la Fuente Valero (jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia), Ismael Escobar Rodríguez (jefe del Servicio de Farmacia) y Francisco Garrido Gallego (adjunto del Servicio de Aparato Digestivo). Asimismo, las ilustraciones son obra de Isabel Madolell Ortega y Elena Rodríguez Rodríguez, ambas auxiliares administrativos.

Son en total 21 relatos que figuran agrupados bajo cuatro ejes temáticos: ‘Nuestros mayores’, ‘La humanidad de las batas blancas’, ‘Personas, barrios, sueños’ y ‘Esos locos bajitos’. Cada uno de ellos está presentado, igualmente, por profesionales del Hospital Universitario Infanta Leonor: Fátima Brañas Baztán (jefa de Geriatría), Carmen Pantoja Zarza (directora gerente), Dulce Ramírez Puerta (directora de Continuidad Asistencial) y Begoña Pérez-Moneo Agapito (jefa de Pediatría), respectivamente. El epílogo lo firma Julio Zarco Rodríguez, presidente de la Fundación Humans.