Caos en la vacunación: cada comunidad ejecuta su plan

Pese a que Sanidad se empeña en defender una estrategia única de vacunación, lo cierto es que cada comunidad está avanzando a un ritmo distinto. El Ministerio propuso un plan con dos líneas de ejecución paralelas. Por un lado, vacunar por orden de edad hasta los 55 años con los sueros de ARN mensajero (Pfizer y Moderna). Por otro, reservar las de AstraZeneca para los grupos de trabajadores esenciales menores de 55. La simultaneidad de ambas líneas y la falta de detalle de cuál debe ser el orden de las profesiones están provocando que cada región actúe a su libre albedrío.

Andalucía

Mientras termina de inmunizar a residencias y sanitarios, inició el día 11 la campaña en mayores de 80. El lunes empezó a pinchar con AstraZeneca a los profesores. La semana que viene, comenzará en cuerpos de seguridad.

Aragón

La vacunación a mayores de comenzó el17 y a la vez están usando Pfizer y Moderna en odontólogos y cuidadores de dependientes. AstraZeneca se usa en estudiantes de Ciencias de la Salud.

Asturias

Residentes y sanitarios de primera línea ya han recibido la pauta completa. Así que se ha continuado con mayores de 80. AstraZeneca se está usando en farmacéuticos, logopedas y fisioterapeutas.

Baleares

No avanzará con otros grupos hasta que no haya completado los grupos de fase 1. Hasta el 8 de marzo no citará a los mayores de 80, ni a profesores y policías.

Canarias

El día 11 comenzó a inmunizar a los mayores de 80 y grandes dependientes. A finales de mes empezará con policías y en marzo a docentes.

Cantabria

Esta semana ha empezado con mayores. De forma paralela, ha empezado a administrar AstraZeneca a policias y bomberos.

Comunidad Valenciana

Han iniciado ya la campaña en mayores de 80 y dependientes. AstraZeneca es prioritaria para dependientes de hasta 55.

Castilla y León

El lunes comenzó a llamar a los mayores de 80 para que acudieran a inmunizarse. La vacuna de Oxford se ha reservad para los cuidadores de dependientes.

Castilla-la Mancha

Ha comenzado esta semana a vacunar a mayores de 80 y en abril prevé empezar con mayores de 70. Está esperando un consenso nacional sobre los grupos prioritarios de AstraZeneca.

Cataluña

Desde el principio implementó una estrategia distinta a la de Sanidad: en fasi 1 incluyó a todo el personal de hospitales más allá de los sanitarios. AstraZeneca se está inoculando a varios grupos profesionales. Con los mayores de 80 empezarán esta semana.

Extremadura

Quiere terminar de vacunar a grandes dependientes antes de comenzar con los mayores. Las primeras dosis de Oxford irán a logopedas, farmacéuticos y técnicos de ambulancia.

País Vasco

Es la que lleva el ritmo más pausado. Terminará de vacunar a sanitarios en abril. AstraZeneca se ha empezado a pinchar a la policía vasca. Después irá el personal de los centros de día.

Navarra

Comenzará en marzo a vacunar a mayores de 80 y empezó a utilizar AstraZeneca en el personal de hospitales privados.

La Rioja

Esta semana ha empezado a inmunizar a mayores de 90 y mayores de 80. AstraZeneca se está usando en sanitarios de segunda línea.

Galicia

El lunes empezó a llamar a mayores de 80 y se prevé que se alargue hasta abril. El suero de Oxford se usa en cuidadores.

Madrid

Mañana arrancará la vacunación en mayores de 80. AstraZeneca se está utilizando en sanitarios de segunda línea.

Murcia

Con los mayores de 80 empezó la semana pasada. AstraZeneca solo se está usando en Lorca.