Movilizaciones de todo el sector sanitario por la adjudicación de las plazas MIR

El Ministerio de Sanidad ha conseguido unir a todas las asociaciones y sindicatos que componen el sector sanitario español para luchar contra el nuevo sistema de adjudicación, no elección, de las plazas de Médico Interno Residente (MIR) de este año. Hasta ahora podían al menos intentar elegir especialidad y destino de una forma presencial por orden de nota obtenida, pero este año uno de los reales decretos leyes sobre la pandemia establecía que la elección debía realizarse de forma telemática.

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, destaca a LA RAZÓN que «el sistema anterior era infinitamente mejor. Ahora deben elegir un listado de miles de posibilidades y a lo que toque. Sin posibilidad de cambios. Imaginemos que alquien quiere comprar por internet unas entradas para una espectáculo con varios días de anticipación. Pide dos en una zona de butacas y el día de la función le dicen que no están disponibles y que ya no puede elegir otras. Y resulta que alguien que entra por internet solo un rato antes sí puede elegir asientos aún disponibles. Algo así pasa con la nueva elección telemática».

Toranzo explica que incluso con el sistema antiguo se podía hacer una especie de correturno para que alguien con mejor puesto por nota dejara pasar a MIR hasta que estuviera en la lista junto a un familiar, pareja o amigo con quien quisiera compartir especialidad y destino.

Los directamente implicados, los MIR, se muestran indignados. Alejandro Cuéllar, representante de Formación Sanitaria Especializada Unida, empieza sus quejas con un «¡pero si hasta la página web del Ministerio de Sanidad se cuelga sin parar!». Y resalta que «el nuevo sistema no solamente es injusto, es que no ofrece garantías de ningún tipo». Resalta cómo en un día «hay que hacer una elección improbable. Y como miles no encontrarán ni remotamente ni la especialidad, ni el destino por el que han preparado para el examen, van a renunciar». Esta cuestión es resaltada por los comunicados que emitieron ayer las diferentes asociaciones y sindicatos del sector. Creen que este sistema de asignación, que no elección, repercutirá en un incremento del número de MIR que no tomen posesión de la plaza adjudicada y provocará un grave problema en el SNS, precisamente cuando estos médicos son más necesarios en muchas especialidades, por el gran número de jubilaciones de los próximos años. En Atención Primaria puede ser especialmente nefasto para Medicina de Familia y Pediatría para también hacer frente a nuevas posibles pandemias.

Consideran que Sanidad debe rectificar y cambiar a un sistema de adjudicación de plazas seguro. Pero no parece que el departamento de Carolina Darias esté por la labor. Tomás Toranzo es uno de los interlocutores que ha negociado con Sanidad, «pero no hacen caso. Simplemente les pedimos que usen el sentido común. Si antes funcionaba bien para qué cambiar. Incluso cuando mencionamos que, al menos, el sistema telemático sea más razonable nos dicen que sus departamentos informáticos no tiene capacidad para conseguirlo».

El descontento ha motivado la convocatoria de una concentración el próximo martes día 5 a las 13 horas frente a la sede del Ministerio y también las quejas de las consejerías autonómicas que son las que reciben a los MIR.

El Tribunal Supremo anula el intento anterior

Precisamente ayer se conoció que el Tribunal Supremo anulaba la orden de Sanidad del año pasado en la que ya intentó establecer la obligatoriedad de solicitar por vía telemática las plazas de formación sanitaria especializada para la convocatoria 2019/2020.

La Sala de lo Contencioso rechaza que el estado de pandemia lo justifique. Sanidad deberá pagar 4.000 euros en costas.