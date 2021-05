Primavera infernal para los alérgicos: estas son las provincias con los niveles de polen más altos

Las últimas semanas están siendo especialmente duras para los alérgicos al polen en España. Más de 8 millones de personas en nuestro país no puede salir a la calle sin sufrir los molestos síntomas de la fiebre del heno o rinitis alérgica, como son los estornudos, congestión nasal, picor de ojos, tos o fatiga.

El riesgo es elevado en varias zonas de nuestro país, sobre todo para los alérgicos al olivo y a las gramíneas. Y es que los niveles de polen del olivo están llegando a los 200 granos por metro cúbico, tres veces más que los datos registrados en 2020. Es el sur de la península la zona más afectada por el polen de esta planta y, aunque se prevé un descenso en el Valle del Guadalquivir, las concentraciones seguirán siendo elevadas hasta mediados de junio, según explica José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored.

Los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) reflejan un auténtico infierno para los alérgicos. Las provincias más castigadas durante los próximos días por el polen del olivo son Alicante (concretamente en Elche), Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Toledo. No deben sentir especial preocupación los alérgicos que residan al noroeste de la península.

En cuanto a las gramíneas, la zona de riesgo se concentra sobre todo en el suroeste de la península, donde se superarán los 50 granos por metro cúbico que marcan el nivel alto de concentración. El mayor riesgo de sufrir los síntomas de la alergia lo tendrán las personas sensibles al polen de gramíneas que vivan en Albacete, Alicante (también en Elche), Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca y Sevilla, según la Seaic.

La elevada concentración de polen se debe a una transición entre el invierno y la primavera marcada por las precipitaciones. De esta forma, las plantas que generan polen se han desarrollado más, afectando a la salud de los alérgicos, tal y como explican desde Meteored.

En abril, los problemas fueron para los alérgicos al ciprés y al plátano de sombra, que normalmente sufren los efectos de su hipersensibilidad un poco más tarde. Ahora es el turno de las gramíneas, el olivo, las ortigas, las urticáceas y el quercus, que están en floración.

Consejos para combatir la alergia

LA RAZÓN ha elaborado una completa guía con consejos para hacer frente a los momentos más duros de la alergia, especialmente para aquellas personas que todavía no tienen el diagnóstico de un médico. Puede probar con conductas sencillas, como consultar los niveles de polen a diario y evitar salir a la calle en días secos. La mascarilla es un aliado imprescindible, no solo por el coronavirus, sino también para minimizar la exposición al polen. También están los remedios caseros para los que no se atreven a automedicarse. En cualquier caso, la mejor opción es pedir cita para el médico de cabecera.

Además, Meteored ofrece una serie de consejos como viajar en coche con las ventanillas cerradas, lavarse bien la cara, la nariz y los ojos, evitar el contacto con las plantas o pulverizar la casa con agua para limpiar el aire del interior.