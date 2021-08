Ofrecen 5.000 euros por infectarse con la variante Delta

Reino Unido, dispuesto a avanzar hacia la elaboración de nuevas vacunas y medicamentos para combatir la Covid-19, ha puesto en marcha un nuevo ensayo para el que buscan voluntarios. El país ofrece a cada uno de los participantes 5.000 euros por infectarse con la variante Delta del coronavirus.

El virus será cultivado en un laboratorio con el objetivo de crear fármacos eficaces o actualizar los ya existentes contra esta cepa, que ya se ha demostrado que es más transmisible que el resto, tal y como publica ‘The Wall Street Journal’.

Además, tal y como se ha publicado recientemente en un estudio, las personas infectadas con la variante Delta corren cerca del doble de riesgo de ser hospitalizadas respecto a aquellas contagiadas con la versión Alfa.

La investigación la están desarrollando de manera conjunta el Ministerio de Sanidad británico, el Imperial College de Londres, el Servicio Nacional de Salud y la compañía hVivo, que se dedica al desarrollo clínica.

Según relata uno de los científicos el medio estadounidense la generación de la variante Delta en un laboratorio resulta más compleja que la de la variante original de Wuhan. “Delta ha sido más difícil, no todas las muestras clínicas crecen tan fácilmente en cultivos celulares”, apunta el investigador.

Los ensayos comenzarán a finales de este año. Sin embargo, no puede participar cualquier persona. Buscan a voluntarios de entre 18 y 30 años -por tener menos riesgo de sufrir un cuadro más grave de la enfermedad- que no hayan presentado síntomas que indiquen que han estado contagiadas. Además, no pueden presentarse personas fumadoras y tampoco pueden tener patologías de riesgo como obesidad ni diabetes.

Este tipo de ensayos no es, sin embargo, una novedad. Durante el pasado 2020 se hicieron pruebas similares para el desarrollo de las primeras vacunas contra la Covid-19.