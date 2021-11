Grecia bate un nuevo récord de casos diarios de Covid-19 con 8.613 contagios

Grecia batió hoy un nuevo récord de contagios diarios de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con 8.613 casos, 1.278 más que el día anterior, mientras los expertos advierten de que en los próximos días la situación se agravará y piden tomar nuevas medidas para frenar la propagación.

Según los datos publicados por el Organismo de Salud Pública (Eody), en las últimas 24 horas se registraron además 46 fallecimientos, lo que eleva el número de muertos total a 16.414.

En total se realizaron 636.213 pruebas, que arrojaron un índice de positividad del 1,35 %.

Ante el avance galopante de la cuarta ola, los expertos consideran necesario obligar también a las personas vacunadas a someterse a pruebas de covid, pues nuevos estudios parten de la base de que la efectividad de las vacunas empieza a decaer a los cuatro meses de la última inoculación.

Por eso, varios especialistas han propuesto adelantar el pinchazo de refuerzo y administrarlo transcurridos cuatro meses en lugar de seis, como ocurre en la actualidad.

Grecia ofrece la tercera dosis a todos los ciudadanos mayores de 18 años y es así uno de los países que más grupos de población incluye.

La semana pasada el Gobierno volvió a incrementar las medidas restrictivas para los no vacunados. Así, las personas que no han sido inoculadas y quieran entrar en comercios, bancos, servicios públicos, o sentarse en terrazas de bares y restaurantes tienen que mostrar una prueba rápida o PCR negativa. Solo están excluidas tiendas de alimentación, farmacias e iglesias.

Las restricciones más severas empezaron a aplicarse en septiembre y prohíben la entrada a las personas no vacunadas o que no hayan pasado la enfermedad al interior de restaurantes y bares. Sin embargo, hasta la fecha esta medida no ha sido especialmente sangrante, pues el buen tiempo ha permitido sin problemas el funcionamiento de terrazas.

Las nuevas medidas contemplan además ampliar de uno a dos los test rápidos negativos que deben presentar los no vacunados cada semana para acudir a sus lugares de trabajo, incluyendo a los clérigos.

Desde que comenzó la semana, el número de citas para vacunarse ha aumentado considerablemente, lo que el Gobierno y expertos atribuyen al miedo que ha desatado el aumento exponencial de casos, así como a las nuevas medidas.

En Grecia tan solo un 61,2 % de sus 10,7 millones de habitantes ha recibido la pauta completa, frente al 65,6 % de la media europea. Sin embargo, en los últimos días se han duplicado las vacunaciones diarias, sobre todo en lo que respecta a la primera y tercera dosis.

Mientras tanto, las unidades de cuidados intensivos de covid están llegando a sus límites en buena parte del país, especialmente en el norte, y según las organizaciones de médicos, el 90 % de las camas de uci están ya ocupadas.

Un posible alivio lo podría constituir la llegada hoy de la primera partida de terapias de anticuerpos monoclonales, con las cuales la sanidad pública espera frenar el número de los intubados, informa Efe.