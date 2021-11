El riesgo de sufrir nuevas pandemias, a debate en la conferencia CaixaResearch

El mundo se ha visto azotado en los últimos meses por una gran pandemia, que ha dejado muchos muertos a sus espaldas, pero la causada por el virus SARS no ha sido la única epidemia que en los últimos años ha puesto de evidencia la fragilidad del ser humano ante patógenos de la vida salvaje, que en un momento dado saltan a los humanos.

En este sentido, son muchos los expertos, como Rachel Lowe, profesora asociada y Royal Society Dorothy Hodgkin Fellow en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que han levantado la voz para advertir que “si queremos prevenirlas y estar mejor preparados para afrontar futuras pandemias, no podemos seguir pensando solo en clave de salud humana, como si estuviera aislada, sino que debemos adoptar un enfoque holístico y comenzar a considerarla en relación con la salud animal y ambiental”.

Y es que los humanos somos la especie animal más vulnerable en lo que se refiere a volver a sufrir en el futuro una pandemia como la del coronavirus, ya que nosotros, junto con los animales domésticos, que representan el 96% de los mamíferos de la Tierra, somos la principal diana para los patógenos. Además, el hecho de vivir en un mundo global, en el que estamos hiper conectados, y el impacto cada vez mayor de la crisis climática, que modifica los contactos entre especies en la vida salvaje debido a la destrucción de hábitats naturales y la escasez de recursos, “aumentan el riesgo de que se produzcan nuevos brotes de enfermedades infecciosas que pueden volver a generar epidemias como la que estamos viviendo”, alerta Lowe, experta en clima y salud, que se unirá en breve como investigadora Icrea al Barcelona Supercomputing Center.

El gran problema es que, pese a ser conscientes de esta realidad, no se han implementado las medidas necesarias para prevenir futuras pandemias ni afrontarlas con mayores garantías. “Ha faltado inversión en salud pública, en sistemas de vigilancia epidemiológica que deben estar alineados para que puedan disparar alertas; en infraestructuras, en educación, en comunicación para combatir la desinformación; en dotar a los países, tanto de rentas bajas como altas, de capacidad para contener nuevos brotes”, señala en este sentido Carolyn Reynolds, líder de la iniciativa Pandemic Action Network.

Con el fin de arrojar luz acerca de todo lo que hemos podido aprender tras casi dos años de pandemia y cómo debemos prepararnos para afrontar futuros brotes de enfermedades infecciosas, investigadores como la propia Rachel Lowe participan hoy y mañana en la conferencia ‘CaixaReasearch Pandemias: superando la Covid-19 y preparándonos para el futuro’, impulsada por la Fundación ‘la Caixa’ y Biocat y liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona y el Instituto de Investigación Sida IrsiCaixa.

En este línea, Julià Blanco, investigador IrsiCaixa y miembro del comité científico del evento, advierte que “vendrán más pandemias como la de la Covid-19 y tenemos que estar preparados para afrontarlas” y al respecto indica que “es crucial que reflexionemos acerca de lo aprendido en esta crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2″.

Por su parte, Richard Kock, investigador del Royal Veterinary College de la University of London, hace hincapié en que “las medidas que se han implementado en los últimos años para reducir riesgos se basaban en una narrativa errónea, centrada en los países de rentas bajas y en la naturaleza como focos de potenciales nuevos brotes, cuando son los países de rentas altas los que más riesgo tienen de desarrollar esos nuevos patógenos y diseminarlos”.

Así pues, a lo largo del día de hoy, las sesiones que se enmarcan en el contexto de este evento, que se celebra de forma virtual y al que ya se han inscrito más de 1.400 personas, ponen el foco en el éxito por parte de la ciencia y la investigación a la hora de desarrollar en un tiempo récord diferentes herramientas para abordar la pandemia, como las vacunas, los test de diagnóstico rápido o los tratamientos antirretrovirales, para lo cual ha sido necesario movilizar una gran cantidad de recursos, y todo ello ha sido algo inédito en el contexto de las enfermedades infecciosas.

En la segunda jornada, las sesiones se centrarán en reflexionar sobre las medidas que es necesario implementar para evitar que vuelve a tener lugar una pandemia como la del coronavirus, poniendo el acento en la necesidad de concebir toda estrategia en este sentido bajo la perspectiva del concepto de One Health, es decir, con un enfoque transdisciplinar de una sola salud.