Una lluvia de ceniza “invade” el valle de Aridane

La emisión de ceniza de la erupción de La Palma ha vuelto de forma importante con columna hacia el norte y el noreste. Tras más de una semana sin lluvia de ceniza en la vertiente oeste, ha caído ceniza durante toda la noche en los municipios de El Paso y Los Llanos, según informan los científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).Desde Pevolca se informa que el flujo lávico se concentra en la colada que discurre más al sur, así como en la zona central y también en el delta lávico, mientras que la zona norte sigue sin apenas cambios.

La sismicidad baja

A causa de las rachas de viento, los drones no han podido operar en las últimas horas, por lo que no se han podido actualizar los datos sobre daños a nuevas infraestructuras ni superficie afectada, estimada, según últimos informes, en 1.155 hectáreas con una anchura máxima de 3.350 metros, y se mantiene la extensión total de los deltas lávicos en 48,03 hectáreas. La sismicidad a profundidades intermedias sigue baja y el número de sismos a profundidades superiores a 20 kilómetros sigue en valores muy bajos. Los valores de calidad del aire se mantienen sin grandes cambios, con un descenso generalizado de la presencia de partículas menores de 10 micras a causa de la menor incidencia de la calima. Al inicio de la mañana de este martes 7 de diciembre el aeropuerto se mantenía operativo.

La colada que surgió anteayer al oeste de la Montaña Cogote alcanzó el cantil en la zona de Las Hoyas y se ha derramado sobre la isla baja. Este avance de las coladas y el análisis general de la erupción volcánica de La Palma centró ayer lunes la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), dirigida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, director del Plan.Sobre la evolución de las coladas, el Director Técnico, Miguel Ángel Morcuende, comentó que el flujo lávico se concentra, aparte de en la colada que discurre más al sur, en la zona central alimentando a la colada 4, y también al delta lávico formado por la unión de las coladas 1 y 2.

Por contra, en estos momentos, la zona norte sigue sin registrar movimientos. La portavoz del Comité Científico, Carmen López, explicó en rueda de prensa que desde el foco efusivo situado al oeste del cono principal la lava discurre por un tubo volcánico, que tiene varios jameos, del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. El proceso eruptivo muestra episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática.

Grietas y fracturas

Así mismo, López señaló que ayer se constató la existencia de grietas y fracturas en la parte superior del cono secundario que se formó en sector nororiental del edificio principal, el que emitió las coladas del noreste. Estas grietas podrían evolucionar y producir desprendimientos y colapsos hacia el interior de dicho cráter, dirigido hacia el noreste, con un efecto bastante local. No obstante, el Comité Científico ha concluido que estas grietas no parecen comprometer por el momento la estabilidad del edificio al afectar solo a la parte superior del último centro de emisión, que actualmente tiene algunos pulsos esporádicos de actividad estromboliana y emisión de cenizas. Debido a que los vuelos de drones no han podido operar en las últimas horas por las rachas de viento, no ha habido actualización en las últimas horas sobre la superficie afectada. Así, el último dato disponible se sitúa en unas 1.155 hectáreas, con una anchura máxima de 3.350 metros, y se mantiene la extensión total de los deltas lávicos en 48,03 hectáreas. Tampoco hay actualización en los datos relativos a los daños en infraestructuras.

El Comité Científico también trasladó que, durante la realización de una nueva batimetría entre los deltas lávicos 1 y 4, se han observado bajos con profundidades de hasta 4.5 metros no detectados previamente, a 330 metros de distancia de la costa y a 320 metros al norte del delta lávico 1. Sobre la sismicidad a profundidades intermedias en las últimas 24 horas, sigue baja y el número de sismos a profundidades superiores a 20 kilómetros sigue en valores muy bajos. En el último día la magnitud máxima ha sido 3.9 mbLg de un evento registrado ayer a las 23.57 horas, con intensidad III-IV (EMS) y a profundidad de 14 kilómetros. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades V-VI (en la escala de intensidad EMS) y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. Mientras, el nivel de tremor se encuentra entre valores medios y bajos con menor variabilidad. Por otra parte, en cuanto a la deformación, no hay tendencia en las estaciones cercanas al centro eruptivo, mientras que en el resto de la red hay estabilidad, excepto en una estación alejada en donde continúa una ligera deflación.