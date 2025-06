El empresario que contrató al sintecho que dejó el trabajo a los tres días: “Primero arregla tu vida y luego busca trabajo”

La crisis de los sintecho del aeropuerto de Barajas dio un vuelco tras la introducción del nuevo plan de AENA que impide que de 21:00 a 5:00 horas entren en las terminales del aeropuerto las personas que no posean la tarjeta de embarque o sean acompañantes del viajero. Todo lo vivido dejó una historia con nombre propio, el de Salva, que era uno de los sintecho. Él se vio afectado por la medida tomada y Fernando salió para rescatarle.

El empresario le ofreció un trabajo fijo e indefinido como camarero de pisos, con alojamiento, pensión completa y la remuneración pertinente. Sin embargo, todo se torció. Los dos primeros días ya llegó tarde a hacer sus labores, pero el tercero fue más allá y no se presentó hasta la hora de comer. El sintecho explicó el motivo: "Era muy duro físicamente y no tenía fuerza. Cogí el puesto con mucha ilusión… pero tenía poco tiempo para descansar".

Ahora intenta ganarse la vida en Logroño como creador de contenido en redes sociales mientras que busca un trabajo estable en el que pueda resistir. Sin embargo, Fernando volvió a pasar por los micrófonos de 'Espejo Público' para explicar fielmente la situación y hasta aconsejar a Salva.

¿Qué ocurrió realmente?

Aunque Salva alegó que era por la dureza del trabajo, hay algo más: "El tercer día bajó llorando diciendo que había tenido problemas con su padre y no podía trabajar". Para solucionarlo, Fernando le da un consejo: "Lo primero arregla tu vida y luego ya buscas un trabajo". Pide valorar las oportunidades porque mucha gente las necesita. Explicó que ha recibido más de 800 llamadas tras su aparición en televisión: "Hay gente que no tiene un plato de comida y no comer es jodidísimo".

Sobre el sintecho, no se quedó ahí: "Salva necesita otro tipo de ayuda. No concretamente la que nosotros le damos. Ni necesita trabajo, ni necesita ayuda económica". Reconoce tenerle cariño y pide dejarlo todo atrás: "No es mal chaval pero no se adaptó, no hay más que darle vueltas". Explica que todo ha mejorado: "Ya se han apaciguado un poco las cosas". Sin embargo, si afirma que le decepcionó: "Otra cosa es que no me valga para trabajar, yo necesitaba un trabajador".

La difícil situación de los sintecho

Que vivir en la calle es complicado tanto física como mentalmente no es un secreto. Fernando explica cómo es su día a día, según ha apreciado cuando llegan a trabajar: "Alguien que viene sin ninguna clase de horarios están acostumbrados a pernoctar y a estar en la calle". Su vida se basa en el siguiente lema: "Cuanto más tiempo estés despierto mejor". Recuerda cómo llegó Salva: "Vino como muy acelerado, muy nervioso".

Se puso en su lugar aunque no haya funcionado la relación laboral: "Si luego puedes pernoctar durante el día es algo entendible". La versión de Fernando muestra el otro lado de la historia y la dificultad que tienen este tipo de personas para volver poder coger un ritmo de vida normal pese a, en algunas ocasiones, intentarlo insistentemente. Los tertulianos de 'Espejo Público' no le compraron el discurso a Salva y le acusaron de ser "un vago de manual".