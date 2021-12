Opinión

Queridas y queridos rellenitos, estamos de enhorabuena. Un nuevo hallazgo científico ha concluido que la grasa del cuerpo ayuda a combatir las infecciones. Lo explico brevemente transcribiendo a nuestra Raquel Bonilla: las reservas de grasa son enormes depósitos de energía que proporcionan el combustible a las células madre sanguíneas para potenciar la respuesta inmunitaria. Ole. Ahora comprendo mejor la inteligencia de mi propio cuerpo al que no hay forma humana de quitarle la barriguita. Ya puedo hacer abdominales o caminatas, el vientre plano quedó como un espejismo del pasado. Ahora, ni metiéndolo y quedándome sin respiración desaparece la montañita. Hablo en diminutivo porque me siento muy emotiva con esos investigadores que nos van a resolver la Navidad. Sí, amigos, aunque la tableta de chocolate abdominal esté muy de moda, los donuts tienen un sentido benéfico en nuestra existencia. Son una especie de antibiótico genial.

Lo cuento con cierto humor porque es sano reírse de uno mismo. Pero es verdaderamente importante que desde las altas esferas no se olviden de la tiranía de la delgadez con sus males y difundan con empeño estos hallazgos científicos. El cuerpo tiene sus razones que la mente no puede comprender. Y no, no se trata de comer como ballenas, se trataría de aceptar con agrado que cada ser humano tiene su naturaleza y su porqué corporal. Lo que no es enfermedad es necesidad. Cuando a una mujer menopáusica se le transforma el cuerpo, el maduro es solo nuevo talle y disposición personal; un cuerpo que se adapta a las necesidades de sus últimas entrañas. Y es hermoso. Las personas ancianas, sin embargo, se van quedando sin grasa. Gastan menos energía así que comen poco. Este nuevo descubrimiento podrá ayudarles a luchar contra las infecciones de un sistema inmunológico debilitado.

Queridos, creo más en la poesía que en la ciencia. Pero esta noticia me ha parecido muy bella. Seamos felices estas fiestas amando nuestra lorza, esa vieja compañera.