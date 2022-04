Sanidad investiga 22 casos de hepatitis infantil aguda, ocho de ellos confirmados

El Ministerio de Sanidad ha informado hoy de que desde el pasado enero se han investigado 22 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, 16 de ellos con edad igual o menor de 10 años y sin vínculo epidemiológico, mientras que solo 8 han sido confirmados, por lo que no es posible concluir que haya un aumento.

El informe sobre alertas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) indica que se trata de casos entre el 1 de enero y el 29 de abril entre niños y jóvenes de 0 a 16 años.

De los 22 casos cinco siguen hospitalizados y en 2 no se aportan datos sobre el estado de los afectados, mientras que los demás niños y jóvenes han sido dados de alta, informa EFE.

El CCAES aclara que de los casos notificados en el pasado informe del 22 de abril, es decir 8 confirmados y 5 clasificados como probables, se han descartado 3 de ellos.

Añade que las pruebas de 4 casos de 8 analizados son positivos en adenovirus y por lo tanto compatible con la hepatitis aguda de origen vírico. Reino Unido fue el primer país en detectar casos de hepatitis atípica aguda y hasta la fecha ha reportado más de un centenar de casos.

En cuanto a los casos en España, Sanidad no apunta a que haya un aumento y añade que se mantiene la vigilancia. “Es necesario mantener la intensidad en la vigilancia y las actuaciones que ya se están realizando para la investigación de los pacientes para confirmar o descartar ese incremento respecto a lo esperado existe o no, valorando siempre con prudencia el efecto de la búsqueda activa de casos compatibles en el incremento de los notificados respecto a años en los que no se realizaba esta acción”, explica el informe del CCAES.

Los casos en estudio de hepatitis desconocida se han dado, desde enero, en la Comunidad de Madrid (5), Andalucía (2), Aragón (1), Baleares (1), Cataluña (6), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (2), Galicia (2) y Murcia (1).

Sobre los casos a nivel europeo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) publica en su informe de ayer que Reino Unido ha reportado 111 casos y que en 11 países más se han detectado: Austria (2), Bélgica (2), Dinamarca (6), Francia (2), Irlanda (5), Italia (17), Alemania (1), Países Bajos (4), Noruega (2), Polonia (1) y Rumanía (1). “En total, se han notificado 166 casos, de los cuales (50) han resultado positivo para adenovirus y (15) han requerido trasplante hepático”, recoge el CCAES a partir de los datos del ECDC.