Una española en Suiza cuenta lo difícil que es encontrar vuelos por Navidad: "el año pasado me gasté 500 euros"

Los precios de los vuelos son un tema que se aborda en miles de conversaciones y que da mucho de qué hablar. Cuando llega la Navidad se realza especialmente por las vueltas a sus hogares de la gente que vive temporalmente en el extranjero. En estas fechas navideñas, los precios de un viaje en avión se ponen por las nubes, por lo que las recomendaciones de muchos es reservar el vuelo con antelación así evitamos que se incremente excesivamente su valor en tan solo 1 mes del año.

El drama de los vuelos en Europa

Para muchos españoles que viven en el extranjero tornar a nuestro país se puede convertir en una verdadera odisea. En este caso, la usuaria @Sarainzurich, una española que vive en Suiza cuenta su situación a la hora de comprar un billete de avión para viajar a España por navidades. Cuenta que "el año pasado me dejé cerca de 500 euros yendo en navidades a España", en ese caso cuenta que pudo haber sido error de ella por no haberlos cogido con antelación.

Este año decidió cogerlos casi dos meses antes y cuenta que "ya voy muy tarde". Como todavía no sabe cuando va a volver solo opta por mirar los vuelos de ida. Vuelos de Zúrich a Madrid que duran tan solo 2 horas rondan los 300 euros, diciendo "¿Estáis viendo los precios de esta locura?". Otra opción es ir desde Milán, que cuenta que "se encuentran desde 70 euros, pero en este caso tendría que coger tren o flexibus hasta Milán, que tiene un precio de 150 euros". Por último, baraja la opción de viajar desde otra ciudad de Suiza, Basilea. En esta última también se encuentran por 300 euros, que se quedan en 200 si se realiza una escala en Budapest.

Ante esta queja de la usuaria @Sarainzurich en su cuenta de Tiktok que ya tiene más de 600 comentarios muchas son las respuestas que ha obtenido en dichos comentarios haciendo alusión al gran salario medio que posee el país. Frente a esto responde que "por que yo aquí sea capaz de ganar más dinero de lo que podría ganar en España, no significa que haya perdido la cabeza en cuanto a lo que vale el dinero".

De igual manera, por mucho que gane más dinero "no significa que no me parezca abusivo que te claven 300 euros por un viaje de ida que dura 2 horas y encima sin maleta", hace énfasis en la idea de lo abusivas que son las aerolíneas en cuanto a los precios en estas fechas porque saben que vas a viajar.

¿Cuál es el salario medio en Suiza?

El salario mínimo interprofesional o SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga. El salario mínimo interprofesional para 2024 en Suiza se ha quedado fijado en 4.548,8 € al mes, es decir 54.586 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países.

El salario medio en Suiza es de 105.105 € al año, es decir 8.759 € al mes, suponiendo 12 pagas anuales. Los trabajadores de Suiza son los mejor pagados de los 43 países que figuran en nuestro ranking de países por salario medio.

El coste de vida en Suiza es superior al de España, por lo que se necesita un sueldo más alto para ahorrar a final de mes. El alquiler en las grandes ciudades suele ser bastante caro, al igual que la cesta de la compra. Otro gasto mensual es el del seguro médico, ya que los extranjeros que trabajan en Suiza deben contratar uno.