¿Para qué sirven las bolas de los cables de alta tensión?

Si somos de esas personas que prestan atención a los cables que cuelgan sobre nuestras cabezas, entonces probablemente hayamos observado esas grandes bolas de colores, del tamaño de una pelota de baloncesto, colgando a lo largo de las líneas eléctricas. Sin embargo, esas bolas no se limitan solo a las líneas de alta tensión, ya que también se pueden encontrar estas bolas de colores colgando de líneas de comunicación y cables de sujeción. Se encuentra más comúnmente en áreas abiertas, como en el campo lejos de las ciudades, donde realmente no hay mucho más alrededor. Pero, ¿si no hay mucho alrededor cuál es su función?

Las grandes bolas rojas que se encuentran en las líneas eléctricas están destinadas principalmente a ayudar a los pilotos de las aerolíneas a ver las líneas eléctricas y así evitar chocar contra ellas, lo que daría como resultado un catastrófico accidente. Las bolas se encuentran a menudo en las líneas eléctricas que rodean los aeropuertos más pequeños en campo abierto. Los aeropuertos en las ciudades a menudo no necesitan estos marcadores porque las líneas eléctricas se mantienen lejos de los aeropuertos y los pilotos pueden ver más fácilmente la pista y cualquier obstáculo que exista. Otros lugares donde se pueden ver estas bolas incluyen líneas eléctricas que cruzan ríos, cañones o barrancos. En estos lugares, los postes están muy separados y las líneas eléctricas pueden ser difíciles de ver.

Además de usarse para aeropuertos, estas bolas se usan en otras áreas donde los aviones pueden frecuentar. Por ejemplo, muchos hospitales ofrecen traslado de pacientes en helicóptero. Dado que un hospital no está configurado de la misma manera que un aeropuerto, las bolas pueden instalarse en las líneas eléctricas cerca del hospital para ayudar a guiar al piloto. Si hay áreas donde las evacuaciones médicas de emergencia son comunes, también podremos observar estos curiosos objetos de señalización.

Elección de color

Bolas cables de la luz FOTO: dreamstime La Razon

Si bien el rojo es uno de los colores más comunes utilizados para estas bolas de advertencia, también hay otros colores disponibles. El color utilizado está determinado principalmente por el paisaje circundante y qué color se destaca más. Muchas de estas bolas vienen en rojo, blanco o naranja. En muchos casos, verá una combinación de blanco y otro color para una mejor visibilidad. Los colores alternos ayudan a llamar la atención sobre los cables y evitan que los aviones y otras aeronaves se enreden en ellos.