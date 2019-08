Aceitunas con banderas de España en respuesta a un hombre que pidió en catalán en un bar de Madrid

Hay bromas que no toda la gente se toma con humor. Algunos, van más allá. Y es el caso de un hombre catalán que fue al Parque del Retiro y se llevó una sorpresa.

Vas a Madrit a un bar del Retiro i com que parlem català ens serveixen així les olives... pic.twitter.com/DGJ1Hes4bo

“Vas a Madrid a un bar del Retiro y como hablamos catalán nos sirven así las aceitunas...”, denunciaba en Twitter, acompañando de una imagen de las aceitunas con la bandera de España en cuestión.

Los usuarios de la red no tardaron en responderle para mofarse de él. “Pues te has llevado un buen plato de aceitunas con la caña... Eso en tu tierra no se suele ver mucho”, decía uno. “Estás en España, lo raro sería que te pusieran la bandera alemana o de EEUU”, le contestó otro.