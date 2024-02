¿Adiós a ecografías y mamografías?

Aunque los hombres no puedan entenderlo, solo hay algo peor para las mujeres que ir al ginecólogo y es someterse a las revisiones anuales de las mamas. Bueno, hay algo aún más terrible: esperar los resultados que nos confirmen que no han visto nada raro en ellas. Las que tenemos una edad y llevamos haciéndonoslas años soñábamos con que apareciera algo que nos librara de los humillantes aplastamientos de nuestros pechos en ecografías mamarias y mamografías. Y parece que, por fin, es una realidad. Aún no se sabe en qué momento llegará a nuestros hospitales y relevará a las aborrecidas pruebas, pero ya se anuncia en titulares. ¿Qué es? Pues un test que ha sido desarrollado por investigadores de dos universidades, la de Florida y la Nacional Yang Ming Chiao Tung de Taiwan. Según ha publicado una prestigiosa revista de salud, con el estudio de la saliva aportada para él se pueden detectar los biomarcadores del cáncer de mama en menos de cinco segundos y con un coste increíblemente bajo. El secreto del ingenio está en unas tiras reactivas muy parecidas a las que se usan para la detección de la glucosa, que cuentan con una sensibilidad extraordinaria. Y el procedimiento es tan simple que solo requiere una gota de saliva, que hay que colocar en un dispositivo del tamaño de una mano, que cuenta con un método de doble pulso eléctrico gracias al cual es posible amplificar la señal detectada y obtener respuesta en menos de quince minutos. Es tan bonito que no parece verdad; pero he hecho las indagaciones pertinentes y me aseguran que sí, que estamos a punto de librarnos de las torturantes revisiones, de las radiaciones que conllevan y de la terrible inquietud de la espera de resultados…