Un tomate rosa o unas borrajas cocinadas con lo imprescindible pueden decir más de Aragón que cualquier manual de historia. Con esa convicción arranca «Aragón, Sabor de verdad», una campaña del gobierno autonómico que, más que promocionar productos, plantea una defensa serena y necesaria de la identidad culinaria de la tierra.

Y se presenta sin ruidos ni brillos artificiales. El Gobierno de Aragón se apoya en la riqueza de su tierra y propone una apuesta clara: el ternasco, el jamón de Teruel, la borraja, el vino del Somontano... Lo de siempre, sin disfraz. Mientras el mundo se ve saturado de términos como «fusión» o «street food», Aragón escoge el camino menos transitado: el de la raíz, el de lo auténtico, el del sabor que no se negocia, poruqe no se encuentra otro igual en ningún sitio.

La campaña huye del sentimentalismo barato, pero no del recuerdo. Cada producto viene con su geografía afectiva: el queso de Radiquero que huele a bodega fresca, la trenza de Almudévar que llega a la mesa aún con el eco de una merienda de infancia. Son sabores que no sólo alimentan, sino que cuentan historias y despiertan recuerdos. Y en esa narrativa hay orgullo y una arraigada responsabilidad.

Detrás del eslogan hay una verdad más honda: Aragón no solo quiere vender sus productos, quiere reivindicar una forma de estar en el mundo. Una que aún cree en el valor de lo local, de lo cultivado con paciencia, de lo que no necesita traducción. El mensaje es claro: esto no es una moda, es lo que somos.

Para el lanzamiento de esta campaña de turismo y gastronomía de interior, se ha preparado un stand en el centro del madrileño Mercado de La Paz, en pleno barrio de Salamanca, un lugar uqe no deja indiferente a nadie por la calidade los productos que se venden en sus puestos, siempre frescos y de la mejor calidad.

El acto estuvo presidido por Javier Rincón, Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, al que acompañaron el presentador de televisión Carlos Sobera y otras autoridades y representantes de la campaña como Víctor Gonzalo, creador del lema y de la imagen de la campaña, o Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, entre otros.

En la presentación se pudieron degustar elaboraciones de los productos más típicos de la tierra aragonesa, perfectamente maridados con una selección de vinos muy cuidada y perfectamente engarzada en un mençu que no deja indiferente a quien lo prueba.

Con esta campaña, Aragón no propone un viaje al pasado. Pone sobre la mesa algo más radical: quedarse. Con las manos en la masa, los pies en la tierra y la boca llena de memoria.