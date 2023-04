Bruselas insiste en que la ampliación de regadíos "podría contravenir la legislación comunitaria"

La Comisión Europea ha reiterado este jueves que la proposición de ley que está siendo tramitada en el Parlamento Andaluz para ampliar los regadíos en Doñana “podría contravenir la legislación comunitaria” y que esto obliga al Ejecutivo comunitario a garantizar con “todos los medios disponibles” que la legislación europea se cumpla.

En esta ocasión, la Comisión Europea ha respondido por escrito a una pregunta parlamentaria realizada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javier Lopez. “De aprobarse en los términos anunciados, esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria aplicable”.

En el caso de Doñana, llueve sobre mojado. Bruselas sigue muy de cerca la evolución del parque ya que en el año 2021 el Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a nuestro país por incumplir la legislación medioambiental sobre este humedal y en julio de 2022 la Comisión Europea envió una carta en la que pedía a España que tomara medidas acordes este fallo. Tras conocerse las intenciones de la Junta de Andalucía de aprobar la ampliación de regadíos, la Comisión Europea volvió a enviar una carta en el mes de marzo y ahora está estudiando las observaciones remitidas por las autoridades españolas.

Tras la votación del pasado miércoles en el Parlamento andaluz, los portavoces comunitarios ya advirtieron de que “si es necesario la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana”. Una semana después, el mensaje no se ha movido un ápice si bien la Comisión Europea es prudente a la hora de vaticina posibles sanciones. La normativa comunitaria permite amenazar a un país con una multa diaria hasta que obedezca las sentencia del alto tribunal europeo, si bien el Ejecutivo comunitario no ha llegado a esta fase.

En su respuesta a los eurodiputados españoles, el comisario de Medio ambiente, Virginijus Sinkevicius también reitera que la Comisión podrá actuar “con todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”.

Antes estas circunstancias, se espera que una delegación del Gobierno andaluz acuda a Bruselas el 3 de mayo para dar explicaciones a la Comisión Europea, si bien el Ejecutivo comunitario recuerda en su carta que deben ser las autoridades nacionales las que respondan por el cumplimiento de la normativa comunitaria.

La Junta de Andalucía sigue manteniendo que la ampliación de regadíos no supone ningún daño medioambiental para este humedal y ha conseguido el apoyo de Manfred Weber, el jefe de filas de los populares europeos en la Eurocámara y presidente del partido. En una carta de Weber dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans y al comisario de Medio Ambiente, se asegura que esta nueva normativa que quiere poner en marcha el Gobierno andaluz “protege Doñana, ya que no permite la explotación del acuífero que alimenta el parque y no concede automáticamente el derecho al riego de las tierras clasificadas como tierras agrícolas regales con aguas superficiales”. En la misma misiva se asegura que la ley “no afecta al Parque Nacional ni al Parque Natural, ni siquiera al preparque” sino que “sólo se refiere a la Corona Norte, que se encuentra a 30 o 40 kilómetros”.

Por su parte, el partido socialista también se está movilizando para recabar apoyos en el hemiciclo europeo. El grupo de los socialistas en la Eurocámara pretende organizar un viaje de eurodiputados de diferentes grupos políticos para que visiten este humedal y sean conscientes de la situación. En un video difundido en las redes sociales, la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García, asegura que “El Partido Popular y Vox, en contra de los expertos, de la ciencia de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando en el Parlamento en materia de biodiversidad y de protección de los humedales, ha decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana”.