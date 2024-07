Duro ataque de la patronal CEIM contra Mónica García por su ley antiprivatización

La patronal CEIM ha cargado duramente contra el anteproyecto de ley que ha anunciado el Ministerio de Sanidad de Mónica Garcia para blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, "persiguiendo los existentes hasta su total reversión, demonizando a la sanidad privada". En un comunicado, CEIM muestra su "preocupación e indignación" el espíritu que inspira este anteproyecto, donde se pone en duda la transparencia del sistema y se pretende eliminar la colaboración público-privada "que tan buenos resultados han dado por un régimen desfasado que conduciría al colapso de la sanidad pública". Según apunta, "la gestión privada de la sanidad pública hace un uso eficiente de los recursos, invierte en tecnología e innovación y mejora la calidad del servicio para los pacientes. Sin embargo, la reversión de la gestión provocaría una mayor presión asistencial con un aumento de las listas de espera, peor accesibilidad y un aumento de coste al sistema". De acuerdo con CEIM, "el anteproyecto interfiere en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de sanidad. Esta intromisión en las transferencias autonómicas atenta contra la libertad de las Consejerías de Sanidad en la búsqueda de la eficiencia y en la sostenibilidad financiera para prestar la mejor atención sanitaria a sus ciudadanos".

"Los empresarios de Madrid consideramos que el Ministerio de Sanidad debe centrarse en afrontar y solventar los permanentes problemas que tiene la sanidad española como las listas de espera, la falta de profesionales, el absentismo desbocado y la falta de desarrollo de la salud digital y no fabricar una polémica artificial y sin fundamento que puede tener un alto coste a las arcas del Estado que algunas entidades cuantifican en unos 2.800 M€. La Sanidad Privada de Madrid cuenta con 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas, 250 quirófanos y una parte sustancial y puntera de la tecnología sanitaria". Según sus datos, la sanidad privada de Madrid asume el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en la Comunidad de Madrid. Si no se pudiera contar con estos recursos, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. La Comunidad de Madrid no es la comunidad Autónoma que más recurre a la sanidad privada. En concreto, destina algo más del 11% de su gasto sanitario a conciertos con la privada, un porcentaje moderado, lejos del 24% de Cataluña, que tiene una importante tradición de aseguramiento sanitario privado. Quizás por eso, en el anteproyecto se considera una “excepción catalana”, lo que obviamente sería discriminatorio. Además, cabe destacar el ecosistema de talento en la sanidad privada".

CEIM añade que en la Comunidad de Madrid se ha fortalecido significativamente gracias a la dedicación de los especialistas del sector y al incremento de universidades que han incorporado programas de salud en su oferta formativa. Este entorno dinámico no solo atrae a profesionales altamente capacitados, sino que también fomenta la innovación y el desarrollo continuo en el ámbito médico. Por otra parte, de los más de 48M de españoles, el 22% están asegurados por la sanidad privada, con un crecimiento de medio millón de personas anualmente. Cada año más familias usan un sistema mixto y acuden a la sanidad privada en busca de mayor rapidez y más facilidades, sin perder calidad en medios técnicos o profesionales cualificados".