El huracán Lorenzo pasará cerca de España este jueves

El huracán Lorenzo situado ahora mismo en el centro del Atlántico se desplaza poco a poco hacia las Azores para rozar nuestro país el jueves y el viernes, y llegar al Reino Unido. Aunque en principio tenía categoría 5, el domingo redujo su velocidad hasta los 185 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El Centro, a pesar de que ahora mismo no está afectando a nadie en la costa, si insta a las islas portuguesas a que controlen la progresión del ciclón a tan solo 2.000 kilómetros de éstas y que podría provocar olas de hasta 12 metros, según la AEMET. Realmente se espera que el giro hacia el noroeste permita que no afecte demasiado a nuestras costas. “Se espera que Lorenzo se mueva cerca o justo al oeste de las Azores entre el martes y el miércoles por la noche”, escribió en su boletín la NHC. Pero no se descartan fuertes lluvias localizadas y que el mar esté alterado durante los dos días. Según la AEMET, el paso del Huracán provocará fuertes vientos y oleaje en el noroeste peninsular, afectando al cantábrico y Galicia con olas de hasta 6 o 7 metros. También piden precaución pues a veces los movimientos de estos huracanes es cambiante.

Después de mostrar una fuerza “extremadamente poderosa”, Lorenzo se convirtió este fin de semana en el huracán más fuerte que se ha registrado en el extremo noreste de la cuenca del Atlántico, con vientos de hasta 257 kilómetros por hora, informó el NHC.