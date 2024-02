Los fabricantes de materiales aislantes se defienden: "Todo indica que el aislamiento térmico no tuvo que ver con la propagación del fuego!"

La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente el trágico incendio que ha devastado dos edificios de viviendas en Valencia y se ha cobrado varias víctimas mortales, mostrando su solidaridad y colaboración con las familias afectadas. Asimismo, agradece a los bomberos y cuerpos de seguridad que han intervenido y controlado el incendio pese a las duras condiciones por el viento y su rápida propagación.

Desde ANDIMAT instan a la prudencia a la hora de hacer declaraciones en las que se relacionan y mencionan materiales, productos o sistemas utilizados en la construcción de este edificio, a la espera de hacerse público un informe oficial por parte de los peritos y las autoridades que esclarezcan las causas del suceso. Esta asociación insiste en que las informaciones carentes de rigor técnico, que anticipan un escenario todavía no confirmado, pueden conducir a la confusión y desinformación en la sociedad. Por ejemplo, no hay evidencias de que el poliuretano formara parte de la fachada. Todo indica que, a tenor de las informaciones de expertos conocidas hasta el momento, el aislamiento térmico no ha tenido nada que ver con la propagación del fuego por el exterior. ANDIMAT también ha mostrado su preocupación por aquellas informaciones en las que se relaciona revestimiento y aislamiento, siendo sistemas diferentes con funciones también distintas.

La seguridad contra incendios es compleja, intervienen muchos factores, productos y sistemas, por lo que, según esta asociación, debe ser afrontada desde una perspectiva holística. La asociación muestra su total disponibilidad para colaborar con las Administraciones en la resolución de aquellos aspectos técnicos que consideren pueden ayudar a esclarecer el caso. La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes da cabida a las empresas y organizaciones de fabricantes que operan en el mercado español. Su objetivo principal es fomentar el sector del aislamiento dando a conocer sus beneficios en cuanto a ahorro de energía, protección del medio ambiente y confort para el usuario. Como Asociación pertenece a la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), a Green Building Council España (GCBe) y a la Asociación Española de Normalización UNE