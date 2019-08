Finge ser una princesa emiratí para robar joyas por valor de 1,6 millones de dólares

Tal y como cuenta la agencia de noticias francesa LCI, una mujer se ha hecho pasar por princesa emiratí para robar joyas en París cuyo valor asciende a 1,6 millones de euros.

La mujer entró al establecimiento, ubicado en la calle Saint-Honoré, y cambió su personalidad para que el joyero le mostrase las joyas. Una vez había visto todas, seleccionó las que más le gustaban y concretó con el regente del local que al día siguiente haría una transferencia a su nombre e iría a recoger los accesorios escogidos.

Como la mujer había “reservado” las joyas seleccionadas, el vendedor decidió apartarlas y no ponerlas a la venta. Cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente, tras no recibir el importe de la transferencia y decidir volver a comercializar los productos, descubrió que en la caja no había plata, oro ni diamantes, sino pequeños cubos de caldo que la estafadora había sustituido por los artículos reales.

Según el informe, el robo podría haber tenido lugar cuando ella fingió hacer una llamada telefónica a su marido y colocó la caja de tal manera que fuese invisible a los ojos del comerciante. En ese momento habría realizado el cambiazo, logrando con éxito la estafa planeada.

La Brigade de Répression du Banditisme ha abierto una investigación sobre el caso