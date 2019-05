Gillette emociona al mundo con su nueva campaña publicitaria

El artista transgénero Samson Bonkeabantu es el protagonista del nuevo anuncio de Gillette que en apenas unos días ha superado el millón de visitas en su página de Facebook, convirtiéndose en viral.

Samson ha confesado que se siente honrado de compartir su historia en este anuncio, ha confesado que la figura de su padre ha sido fundamental durante este proceso y por eso quería incluirle en el vídeo.

“Siempre he sabido que era diferente. No sabía que había un término para el tipo de persona que era. Me alegro de estar en el punto en el que puedo afeitarme”, son las palabras con las que comienza el anuncio.

Mientras vemos al artista afeitándose, su padre le da consejos sobre como hacerlo: “Ahora no tengas miedo. Afeitarse es tener confianza. Lo estás haciendo bien”.

El vídeo publicado bajo el texto: “Cuando sea, donde sea, como sea, tu primer afeitado es especial”, ha tenido miles de reacciones y comentarios como “Esta publicación me ha hecho llorar”.